۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۹:۲۲

دولت سئول خبر داد:

آزمایش موشک بالستیک زیردریایی از سوی کره شمالی

کره جنوبی می گوید که همسایه شمالی آن در ادامه آزمایش های موشکی یک سال اخیر، امروز شنبه یک فروند موشک بالستیک زیردریایی پایه را آزمایش کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، ارتش کره جنوبی می گوید که دولت پیونگ یانگ امروز شنبه یک فروند موشک بالستیک را از زیردریایی شناور در آب های شرقی شبه جزیره کره پرتاب کرده است.

این در حالیست که سازمان ملل متحد، کره شمالی را  به اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای از به کارگیری هر گونه فناوری موشک های بالستیک منع می کند.

اقدام روز شنبه دولت پیونگ یانگ که ادامه آزمایش های متعدد یک سال اخیر است، درست یک روز پس از آن انجام شد که واشنگتن و سئول برای استقرار سامانه ضد موشک «تاد» در کره جنوبی به توافق رسیدند. البته هنوز محل نصب دقیق این سامانه و همچنین کشوری که کنترل آن را به دست خواهد گرفت مشخص نشده است.

تلاش کره شمالی برای پرتاب موشک از زیردریایی یکی از اصلی ترین دغدغه های آمریکا و رقبای منطقه ای است چرا که رهگیری موشک هایی که از پایانه های غوطه ور در آب شلیک می شوند، دشوارتر است.

مریم خرمایی

