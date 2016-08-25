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۴ شهریور ۱۳۹۵، ۶:۴۰

کره شمالی از آمادگی کامل برای حمله هسته ای خبر داد

کره شمالی از آمادگی کامل برای حمله هسته ای خبر داد

رهبر کره شمالی اعلام کرد که این کشور برای آغاز یک حمله هسته ای از آمادگی کامل برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، به دنبال آزمایش موفقیت آمیز پرتاب موشک بالستیک از یک زیردریایی کره شمالی، «کیم جونگ اون» رهبر این کشور اعلام کرد که کره شمالی برای آغاز یک حمله هسته ای از آمادگی کامل برخوردار است.

خبرگزاری رسمی کره جنوبی- «یونهاپ»- به نقل از خبرگزاری مرکزی کره شمالی (کی سی اِن اِی) روز پنج شنبه اعلام کرد که «رهبر کره شمالی بعد از موفقیت آمیز خواندن پرتاب آزمایشی موشک بالستیک از یک زیردریایی این کشور، از قرار گرفتن کره شمالی در رده قدرتهای نظامی مجهز به توان حمله هسته ای سخن گفت».

این در حالی است که روز چهارشنبه، رسانه های خبری از پرتاب آزمایشی یک موشک بالستیک از یک زیردریایی کره شمالی در دریای ژاپن خبر دادند. بنا بر گزارشات، این موشک بالستیک با طی مسافتی بالغ بر ۵۰۰ کیلومتر به سمت ژاپن در «منطقه شناسایی پدافند هوایی» ژاپن فرود آمد.

طبق ارزیابیهای ارتش کره جنوبی، این طولانی ترین پرواز یک موشک بالستیک از این نوع توسط کره شمالی است.

گفتنی است که از ابتدای سال میلادی جاری، کره شمالی به دلیل آزمایشهای موشکی خود در کانون توجهات بین المللی قرار دارد. آزمایش هسته ای در ماه ژانویه و آزمایش موشک دور برد در ماه فوریه توسط پیونگ یانگ، به تشدید تحریمها علیه کره شمالی انجامید. 

کد مطلب 3751380

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    نظرات

    • بیفا ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۴
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      نفهمیدم این حکومت چرا به فکر مردمش نیست. مردم که با بمب تغذیه نمی شوند. حالا آمدیم دنیا را گرفتی چی داری بهشون ارائه کنی؟

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