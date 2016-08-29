پروژه احداث بوستان دوستدار کودک منطقه ۲۰ تهران کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰، سید احمد صفوی اظهار داشت: عملیات اجرایی احداث بوستان دوستدار کودک در موقعیت محله ۱۳ آبان آغاز شده است و با اتمام این پروژه شهری، جنوبی ترین منطقه شهر تهران، صاحب بزرگ ترین بوستان تفرجگاهی و تخصصی کودکان می شود.

صفوی مساحت این بوستان شهری را ۱۲ هکتار برشمرد و افزود: تنوع زمین های تخصصی بازی برای گروه های سنی زیر ۷ سال، ۷ تا ۱۱ سال و ۱۱ تا ۱۶ سال، فضاهای تفرجگاهی، پیست دوچرخه سواری، فضای باغ کودکان، زمین شن بازی، زمین آموزش الفبا، فضای آموزش ترافیک از جمله پیش بینی ها در طراحی بوستان دوستدار کودک است.

صفوی ادامه داد: منطقه ۲۰ تهران از لحاظ سرانه فضای سبز و تعدد بوستان های شهری موقعیت مناسب و قابل قبولی دارد ولی ساخت بوستان های تخصصی از جمله دوستدار کودک، گیاهشناسی و بانوان در دستور کار مدیریت شهری است.

شهردار منطقه ۲۰ تهران یادآور شد: به منظور بهبود کیفیت محیط زیست شهری، توسعه فضاهای سبز همواره از اولویت های مدیریت شهری بوده است تا زمینه آسایش و آرامش شهروندان بیش از پیش فراهم شود.