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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۰۵

مدیر مسکن و راه و ساختمان راه و شهرسازی اردبیل:

مشارکت خیرین اردبیل در ساخت مسجد شهرک‌های مسکن مهر قابل‌توجه است

مشارکت خیرین اردبیل در ساخت مسجد شهرک‌های مسکن مهر قابل‌توجه است

اردبیل- مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: مردم و خیرین این استان در ساخت مسجد در شهرک‌های مسکن مهر مشارکت قابل‌توجهی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام باباخانی بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از کاربری‌های عمومی شهرک‌های مسکن مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در فاز نخست احداث هشت مسجد تکلیف مساکن مهر تعریف شده است.

وی با بیان اینکه تمامی هشت مسجد تحویل شده است، اضافه کرد: یک مسجد تا یک ماه آینده در شهرک اندیشه و یک مورد تا پایان سال آینده در میر اشرف تکمیل و تحویل می‌شود.

مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان افزود: این اداره کل تکلیف قانونی در احداث امکانات روبنایی ندارد و ما صرفاً زمین مشخص با کاربری معین را اختصاص می‌دهیم.

باباخانی با بیان اینکه احداث مسجد و مدرسه در اولویت شهرک‌های مهر است، اضافه کرد: متولی مدرسه مدرم نیستند و لازم است اداره نوسازی و خیرین نسبت به احداث اقدام کنند.

وی متذکر شد: هر چند احداث پنج مدرسه در دستور کار است و دو مورد در شهرک‌های اندیشه و شام اسبی از مهرماه دایر می‌شود، اما مردم در احداث مساجد مشارکت بیشترین دارند.

مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی اضافه کرد: ما برای کلانتری و مراکز درمانی نیز زمین اختصاص دادیم اما به دلیل اینکه تکلیف قانونی این اداره احداث نیست لازم است دستگاه‌های متولی وارد کار شده و نسبت به احداث اقدام کنند.

وی به تحویل کلانتری در تمامی شهرک‌ها اشاره و تأکید کرد: شام اسبی در هفته دولت به بهره‌برداری رسیده و اولویت بعدی در شهرک وحدت است که امید می‌رود تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

باباخانی اضافه کرد: در تکمیل پروژه‌های روبنایی هیچ محدودیتی برای مشارکت بخش خصوصی نداریم و انتظار می‌رود با محدودیت منابع ادارات متولی بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌ها مشارکت کند.

کد مطلب 3755773
محمد میرزایی ناطق

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