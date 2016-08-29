به گزارش خبرنگار مهر، شهرام باباخانی بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از کاربریهای عمومی شهرکهای مسکن مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در فاز نخست احداث هشت مسجد تکلیف مساکن مهر تعریف شده است.
وی با بیان اینکه تمامی هشت مسجد تحویل شده است، اضافه کرد: یک مسجد تا یک ماه آینده در شهرک اندیشه و یک مورد تا پایان سال آینده در میر اشرف تکمیل و تحویل میشود.
مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان افزود: این اداره کل تکلیف قانونی در احداث امکانات روبنایی ندارد و ما صرفاً زمین مشخص با کاربری معین را اختصاص میدهیم.
باباخانی با بیان اینکه احداث مسجد و مدرسه در اولویت شهرکهای مهر است، اضافه کرد: متولی مدرسه مدرم نیستند و لازم است اداره نوسازی و خیرین نسبت به احداث اقدام کنند.
وی متذکر شد: هر چند احداث پنج مدرسه در دستور کار است و دو مورد در شهرکهای اندیشه و شام اسبی از مهرماه دایر میشود، اما مردم در احداث مساجد مشارکت بیشترین دارند.
مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی اضافه کرد: ما برای کلانتری و مراکز درمانی نیز زمین اختصاص دادیم اما به دلیل اینکه تکلیف قانونی این اداره احداث نیست لازم است دستگاههای متولی وارد کار شده و نسبت به احداث اقدام کنند.
وی به تحویل کلانتری در تمامی شهرکها اشاره و تأکید کرد: شام اسبی در هفته دولت به بهرهبرداری رسیده و اولویت بعدی در شهرک وحدت است که امید میرود تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
باباخانی اضافه کرد: در تکمیل پروژههای روبنایی هیچ محدودیتی برای مشارکت بخش خصوصی نداریم و انتظار میرود با محدودیت منابع ادارات متولی بخش خصوصی در تکمیل پروژهها مشارکت کند.
نظر شما