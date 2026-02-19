یادداشت مهمان، محمدمهدی سیدناصری، مدرس دانشگاه: جهان امروز با شتابی بیسابقه در حال تحول است و کودکان از نخستین سالهای زندگی در محیطی رشد میکنند که ارتباطات دیجیتال، رسانههای تصویری و جریان بیوقفه اطلاعات، بخش جداییناپذیر آن است. این نسل که میتوان آنان را «کودکان سایبری» نامید، پیش از آنکه خواندن و نوشتن را بهطور کامل بیاموزند، با صفحههای لمسی، تصاویر متحرک و ارتباطات برخط آشنا میشوند. این تغییر بنیادین در زیست روزمره، فرصتهایی تازه برای یادگیری و ارتباط فراهم کرده است، اما در عین حال پرسشهای عمیقی درباره شکلگیری هویت، نظام ارزشی و پیوند فرهنگی نسل آینده مطرح میکند. در چنین شرایطی، مسئله صرفاً مواجهه کودکان با فناوری نیست، بلکه چگونگی تربیت آنان برای زیستن آگاهانه در جهان معاصر و در عین حال حفظ پیوندهای فرهنگی و ملی است. اگر نسل جدید در فضای جهانی رشد میکند، چگونه میتوان اطمینان یافت که احساس تعلق، مسئولیتپذیری و دلبستگی به سرزمین خود را نیز در وجود خویش پرورش میدهد؟
زیست دیجیتال و چالش هویت در نسل جدید
کودکان امروز در محیطی رشد میکنند که مرزهای جغرافیایی در آن کمرنگ شده است. آنان از طریق رسانههای دیجیتال با فرهنگها، سبکهای زندگی و ارزشهای گوناگون آشنا میشوند. این آشنایی میتواند افق دید آنان را گسترش دهد، اما در صورت نبود هدایت فرهنگی، ممکن است به نوعی گسست هویتی نیز منجر شود؛ وضعیتی که در آن کودک خود را متعلق به هیچ زمینه فرهنگی مشخصی احساس نمیکند. هویت ملی و فرهنگی، مفهومی است که بهتدریج و از طریق تجربههای زیسته، روایتهای تاریخی، زبان، ادبیات و خاطره جمعی شکل میگیرد. اگر این عناصر در فرآیند رشد کودک حضور کمرنگی داشته باشند، پیوند او با گذشته و جامعه خود سست میشود.
کتاب؛ ابزار بنیادین شکلگیری هویت فرهنگی
کتاب، بهویژه در سالهای اولیه زندگی، یکی از مهمترین ابزارهای انتقال فرهنگ، ارزشها و تجربههای تاریخی است. داستانها، افسانهها، زندگینامهها و روایتهای ملی، نهتنها مهارت خواندن را تقویت میکنند، بلکه کودک را با مفاهیم همدلی، فداکاری، مسئولیتپذیری و تعلق اجتماعی آشنا میسازند. ادبیات کودک میتواند پلی میان نسل جدید و میراث فرهنگی باشد. زمانی که کودک با داستانهایی از قهرمانان ملی، دانشمندان، شاعران و شخصیتهای برجسته آشنا میشود، درک او از هویت ملی عمیقتر میشود. این آشنایی، احساس افتخار و تعلق را در او تقویت میکند؛ احساسی که پایههای وطندوستی را شکل میدهد.
زیست دیجیتال اغلب با مصرف سریع و سطحی اطلاعات همراه است. تصاویر و ویدئوهای کوتاه، توجه را به سرعت جلب میکنند، اما فرصت تأمل و پردازش عمیق را کاهش میدهند. در مقابل، خواندن کتاب فرآیندی فعال است که تخیل، تمرکز و توانایی تحلیل را تقویت میکند. کودکی که کتاب میخواند، تنها دریافتکننده اطلاعات نیست؛ بلکه در ساختن معنا مشارکت میکند. او شخصیتها را تصور میکند، رویدادها را تحلیل میکند و با تجربههای انسانی گوناگون همذاتپنداری میکند. این فرآیند، پایههای تفکر انتقادی و درک پیچیدگیهای اجتماعی را شکل میدهد. مطالعه داستانهای مرتبط با فرهنگ و تاریخ یک سرزمین، احساس تعلق به جامعه را تقویت میکند. کودکی که درباره گذشته سرزمین خود میخواند، با چالشها، فداکاریها و دستاوردهای نسلهای پیشین آشنا میشود. این آگاهی، حس مسئولیت نسبت به آینده جامعه را در او پرورش میدهد. وطندوستی در معنای عمیق خود، نه یک شعار، بلکه احساسی مبتنی بر شناخت، احترام و مسئولیت است. کتاب میتواند این شناخت را فراهم کند و زمینهساز شکلگیری احساسی پایدار و آگاهانه نسبت به میهن شود. نهاد خانواده نخستین محیطی است که کودک در آن با کتاب آشنا میشود. مشاهده والدینی که مطالعه میکنند، گفتوگو درباره داستانها و اختصاص زمان مشترک برای خواندن، میتواند علاقه به کتاب را در کودک تقویت کند. مدرسه نیز نقش تعیینکنندهای در ایجاد عادت مطالعه دارد. کتابخانههای فعال، برنامههای خواندن گروهی، معرفی کتابهای جذاب و پیوند دادن محتوای درسی با ادبیات داستانی، میتواند تجربه خواندن را از یک وظیفه آموزشی به یک تجربه لذتبخش تبدیل کند.
فناوری؛ تهدید یا فرصت برای ترویج کتابخوانی
فناوری لزوماً رقیب کتاب نیست؛ بلکه میتواند ابزار ترویج مطالعه باشد. کتابهای صوتی، کتابهای الکترونیکی و برنامههای تعاملی خواندن میتوانند کودکان را به تجربههای تازهای از مطالعه جذب کنند. ترکیب فناوری با کتاب، میتواند پلی میان علاقه کودکان به ابزارهای دیجیتال و ضرورت خواندن ایجاد کند. بنابراین، مسئله اصلی حذف فناوری نیست، بلکه استفاده هوشمندانه از آن برای تقویت فرهنگ مطالعه است.
چالشهای موجود در مسیر ترویج کتابخوانی چیست؟
کاهش سرانه مطالعه، محدودیت دسترسی به کتابهای جذاب، رقابت شدید رسانههای تصویری و کمبود فضاهای فرهنگی مناسب از جمله موانعی هستند که فرهنگ کتابخوانی را تضعیف میکنند. در عین حال، فشارهای اقتصادی نیز میتواند دسترسی خانوادهها به منابع فرهنگی را محدود کند. رفع این چالشها نیازمند سیاستهای فرهنگی پایدار، حمایت از تولید محتوای بومی باکیفیت و توسعه زیرساختهای فرهنگی است.
راهبردهای تربیت نسل دیجیتال ایراندوست از مسیر کتاب
برای پرورش نسلی که هم با جهان دیجیتال آشنا باشد و هم پیوندی عمیق با فرهنگ و سرزمین خود داشته باشد، میتوان راهبردهای زیر را دنبال کرد:
- تولید و انتشار آثار جذاب کودک و نوجوان با محوریت فرهنگ و تاریخ ایران
- تقویت کتابخانههای عمومی و مدرسهای و دسترسی آسان به منابع مطالعه
- تشویق خانوادهها به ایجاد عادت مطالعه در خانه
- بهرهگیری از فناوری برای گسترش دسترسی به کتاب
- برگزاری برنامههای فرهنگی، جشنوارههای کتاب و نشستهای داستانخوانی
- معرفی شخصیتهای علمی و فرهنگی کشور به زبان ساده و جذاب برای کودکان
آینده ایران در ذهن کودکان امروز
کودکان امروز، شهروندان فردای ایران هستند. آینده هر جامعه در ذهن و ارزشهای نسل جدید آن شکل میگیرد. اگر این نسل با هویت فرهنگی، احساس تعلق اجتماعی و توانایی اندیشیدن عمیق رشد کند، میتواند آیندهای پایدار و پویا برای کشور خود بسازد. کتاب و کتابخوانی، پلی میان گذشته، حال و آینده است. در عصر فناوری، بازگشت به کتاب به معنای بازگشت به گذشته نیست؛ بلکه گامی برای حفظ عمق اندیشه در جهانی است که به سرعت در حال تغییر است. نسل کودکان سایبری در جهانی متصل و پرشتاب رشد میکند. برای آنکه این نسل ضمن بهرهمندی از فرصتهای فناوری، پیوندی عمیق با فرهنگ، هویت و سرزمین خود داشته باشد، ترویج کتابخوانی ضرورتی بنیادین است. کتاب میتواند تخیل را پرورش دهد، تفکر را عمیق کند، حس تعلق را تقویت کند و پایههای وطندوستی آگاهانه را شکل دهد. آینده ایران نه در انکار جهان دیجیتال، بلکه در پیوند خردمندانه آن با فرهنگ مطالعه و میراث فرهنگی رقم خواهد خورد. نسلی که میخواند، میاندیشد؛ و نسلی که میاندیشد، آینده سرزمین خود را آگاهانه میسازد.
