هاشمی: ۵۰۰ نفر از خدمات رایگان درمانی هلال‌ احمر زنجان بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی گفت: مانور استانی تیم‌های درمان اضطراری این جمعیت در قالب کاروان سلامت با هدف ارتقای آمادگی تیم‌های تخصصی و همچنین ارائه خدمات درمانی و دارویی به ساکنین منطقه بی سیم زنجان انجام گرفت.

هاشمی گفت: اعضای کاروان سلامت با حضور در مسجد فاطمه‌الزهرا (س) منطقه بی سیم زنجان مستقر شدند و خدمات درمانی، دارویی، مشاوره‌ای، آموزشی، بشردوستانه و امدادی را به مردم ارائه دادند.

وی بیان کرد: این اقدام با مشارکت فعال پزشکان، پرستاران،داوطلبان، امدادگران، مربیان و جوانان با هدف حمایت از سلامت جامعه و افزایش تاب‌آوری مناطق شهری در برابر شرایط اضطراری انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: خدمات ارائه‌شده شامل پزشک متخصص داخلی، اطفال، زنان و زایمان، پزشک عمومی ، غربالگری ستون فقرات، بینایی سنجی، پویش سلامت،روانپزشک، خدمات پرستاری آقایان و بانوان، توزیع داروی رایگان، اجرای کارگاه آموزشی کمک های اولیه، برپایی ایستگاه فضای دوستار کودک و میز خدمت بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: ارزش ریالی این خدمات ۴۵۰ میلیون تومان برآورد شد.

وی افزود: در ۹ ماه نخست سال جاری با همراهی خیرین و از محل اعتبارات سازمان، خدمات درمانی، دارویی، توانبخشی و دندانپزشکی به ارزش بیش از ۴۹ میلیارد ریال به یک‌هزار و ۵۱۳ بیمار نیازمند ارائه شده است.

هاشمی بیان کرد: مرکز توانبخشی هلال‌ احمر زنجان با ارائه خدمات ارتز و پروتز، کفش طبی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و کاردرمانی و همچنین حمایت مالی از افراد کم‌توان، نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه ایفا می‌کند.