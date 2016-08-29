به گزارش خبرنگار مهر، علی شادمان عصر دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر گفت: ۳۸۳ میلیارد ریال اعتبار در بندر نوشهر برای اجرای پروژه‌های عمرانی هزینه می‌شود.

علی شادمان با اشاره به مقوله راه دسترسی و گله‌مندی از تأخیر در پاسخگویی سازمان بنادر گفت: راه دسترسی بندر نوشهر که کارشناسی دنبال شد و قرار بود تا ۱۵ مرداد گزینه‌های مطرح‌شده‌ای که تأییدشده را به ما اعلام کنند اما هنوز اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: اراده شهرستان برای ایجاد راه دسترسی بندر و تحقق اقدامات زیربنایی است و همه مسئولان در شهرستان بسیار مصمم به اجرای راه دسترسی هستند اما نیاز به حمایت ملی نیز در این بخش است.

وی تأکید کرد: خواست جدی مردم و مسئولان نوشهر این است که بندر نوشهر به جایگاه صادراتی و جنب‌وجوش تجارت برسد.