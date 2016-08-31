به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در واکنش به گزارش بازرسان سازمان ملل متحد درباره تسلیحات شیمیایی در سوریه و متهم کردن دمشق به استفاده از گاز کلر در شمال سوریه اظهار داشت: این گزارش کاملا از ادله متقن تهی است.

وی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت به کارگیری سلاح های شیمیایی در سوریه از سوی طرف های درگیر در این کشور گفت: ادله ای که در گزارش سازمان ملل متحد به آن استناد شده توسط شاهدان وابسته به گروه های تروریستی ارائه شده است.

در همین حال روسیه نیر با نتایج تحقیقات سازمان ملل پیرامون حملات شیمیایی در سوریه و اعمال تحریم علیه دمشق مخالفت کرده است.

گفتنی است که کمیته تحقیق مشترک سازمان ملل و سازمان منع سلاح های شیمیایی هفته گذشته با ارائه گزارشی از ۹ مورد بکارگیری سلاح های شیمیایی در سوریه خبر داد. این گزارش با اعلام اینکه گروه داعش مسئول یکی از این حملات بوده است در عین حال مدعی شد که مسئولیت دو مورد متوجه دمشق است.

در پی انتشار این گزارش آمریکا، فرانسه و انگلستان تصویب تحریم علیه دولت سوریه را خواستار شدند.