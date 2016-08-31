احمد علی بهاور در خلال اجرای حکم تخریب یک ساختمان بدون مجوز در اراضی ملی منطقه آهوانو دامغان به خبرنگار مهر گفت: این تخلف در اراضی ملی واقع در پلاک ۵۱.۱۷۳ اصلی بخش هفت موسوم به چاله پایین انجام شده بود که پس از تشکیل پرونده از سوی یگان حفاظت و واحد حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان و با صدور حکم از سوی مقام قضایی ساختمان مذکر با حضور عوامل انتظامی تخریب و زمین مورد نظر به انفال عمومی باز گردانده شد.

وی اضافه کرد: این تخلف غیر مجاز، مربوط به ساختمانی به متراژ ۵۶ متر مربع بود.

این مقام مسئول در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان همچنین از تشکیل ۳۱۵ فقره پرونده تخلف در سطح اراضی ملی این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: در طی سه سال گذشته تاکنون ۳۱۵ فقره پرونده از سوی یگان حفاظت و واحد حقوقی این اداره تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد.

بهاور تصریح کرد: در همین مدت نیز ۴۰ فقره خلع ید متخلفان از اراضی ملی (احکام قضایی و تبصره یک) به میزان ۴۶ هکتار و یک هزارو ۷۷ متر مربع در سطح شهرستان دامغان اجرا شد.

وی با اشاره به وجود ۸۰ هزار و ۳۰۳ هکتار مرتع در سطح شهرستان دامغان گفت: در طی سه سال اخیر تاکنون ۱۷ هکتار و ۵۳۷ متر مربع از سطح مراتع شهرستان که دچار حریق و آتش سوزی شده بود با حضور به موقع یگان حفاظت این اداره، نیروهای مردمی و دامداران منطقه آتش سوزی مهار و خاموش شد.