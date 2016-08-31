به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی داوری هجدهمین جشن سینمای ایران آغاز شد و پس از انتخاب ٢٧ فیلم توسط ١٢ صنف تخصصی، مرحله نهایی نمایش آثار منتخبان با داوری کلیه صنوف خانه سینما آغاز می‌شود.

همچنین ۲۵ داور از انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران متشکل از محسن آزرم، محمد اطبایی، شاهین امین، امیر پوریا، عزیزاله حاجی مشهدی، شهرام خرازی ها، همایون خسرو دهکردی، مهرزاد دانش، رضا درستکار، خسرو دهقان، حسین سلطان محمدی، محسن سیف، آنتونیا شرکا، رامتین شهبازی، احمد طالبی نژاد، سحر عصر آزاد، شاهپور عظیمی، علی علایی، غلامعباس فاضلی، سعید قطبی زاده، محمود گبرلو، جعفر گودرزی، اسماعیل میهن دوست، یحیی نطنزی و کریم نیکونظر معرفی شدند.

مرحله نهایی داوری آثار هجدهمین جشن سینمای ایران از چهارشنبه دهم شهریور آغاز می شود و ۲۷ فیلم منتخب داوران دوره اول توسط داوران مرحله اول و دوم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هجدهمین جشن سینمای ایران ۲۲ شهریور ماه برگزار می شود.