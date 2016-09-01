حسام نواب صفوی بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شخصیت شهید نواب صفوی در سریال «معمای شاه» گفت: به نظر من در آثار تاریخی هیچگاه آنچنان که باید به شخصیت شهید نواب صفوی پرداخته نشده است اما ما در سریال «معمای شاه» به صورت مهندسی شده این شخصیت را طراحی کردیم به گونه ای که تمام حرکات این شهید و سکانس هاس مربوط به او مستند است. تمام سخنانی که شهید نواب صفوی در دادگاه مطرح می کند منطبق بر واقعیات است و مستند تاریخی دارد.

وی با اشاره به صحنه ترور این شخصیت در «معمای شاه» و قسمتی که جمعه این هفته ۱۲ شهریور پخش می شود، عنوان کرد: من تاکنون صحنه های زیادی از ترور و اعدام را در آثار سینمایی و تلویزیونی دیده ام به نظرم یکی از بهترین صحنه ها مربوط به اعدام مختار در فیلم مصطفی عقاد بود با این وجود صحنه تیرباران شهید نواب صفوی در «معمای شاه» هم منحصر به فرد است، به طوری که برای ضبط این قسمت ۵ شب تلاش کردیم.

نواب صفوی عنوان کرد: نکته جالب این است که در طول این سریال هرگاه صحنه های مربوط به شهید نواب صفوی و یا فداییان اسلام پخش می شد قسمت هایی از یک موسیقی هم شنیده می شد و حال در صحنه تیرباران شهید نواب صفوی تمام قسمت های پخش شده از این موسیقی به یکدیگر متصل و با شعری از افشین یداللهی همراه می شوند و سالار عقیلی با استفاده از آنها ترانه ای می خواند. به نظرم این ترانه به یکی از ماندگارترین ترانه های ما تبدیل می شود.

این بازیگر بیان کرد: من ۳۳ فیلم سینمایی و تلویزیونی در کارنامه کاری ام دارم اما صحنه تیرباران شهید نواب صفوی یکی از سخت ترین کارهایی بود که تاکنون انجام داده ام این را هم باید بگویم که به طور کلی در طول ایفای این نقش بسیار از چهره خودم فاصله گرفتم برای مثال بینی و بسیاری از اجزای صورتم ساختگی بود در این سریال برای اولین بار موهایم را از ته تراشیدم، به هیچ کجا سفر نکردم و تمام تمرکزم را روی آن گذاشتم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هنگامی که محمدرضا ورزی مشغول ساخت این اثر بود می خواست صحنه تیرباران شهید نواب صفوی را پیش تر از باقی سکانس ها ضبط کند اما با توجه به اینکه این صحنه با چاشنی گلوله همراه بود به او گفتم این قسمت را در آخر ضبط کنیم زیرا می ترسیدم بمیرم و ایفای نقش شهید نواب صفوی ناتمام باقی بماند.