به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رضوی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سامانه اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن برای نخستین بار راه‌اندازی شده، اظهار داشت: این سرشماری به روش اینترنتی از سوم تا ۲۴ مهرماه با استفاده سامانه www.sarshomari95.ir اجرایی خواهد شد.

وی افزود: شهروندانی که اطلاعات خود را به صورت اینترنتی وارد سامانه کرده‌اند در زمان مراجعه حضوری مأموران کد رهگیری را اعلام می‌کنند و در غیر اینصورت اطلاعات به صورت میدانی از ۲۵ مهرماه تا ۲۵ آبانماه جمع ‌آوری می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم از مردم خواست اطلاعات را به صورت دقیق وارد سامانه اینترنتی کنند تا در هزینه و وقت صرفه جویی شود.

وی با اشاره به اهمیت ارائه آمار مطمئن ابراز داشت: هر قدر آمار به واقعیت نزدیک‌تر باشد برنامه‌ریزی‌ها برای استان بهتر شکل خواهد گرفت.

انفجار جمعیت دهه ۶۰ در قم

رضوی به اهمیت سرشماری‌ها و اطلاعاتی که از آنها به دست می‌آید اشاره کرد و گفت: مدل استقرار جمعیتی چقدر تغییر کرده است و ما الان چقدر مشکلات زیرساختی به دلیل تغییراتی که اتفاق افتاده شاهد هستیم.

به گفته وی، با مطالعه سرشماری‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که دولت‌های مختلف سیاست‌هایی داشتند که این سیاست‌ها برنامه‌ها را دستخوش تغییر کرده که موجب مشکلات شده یا مشکلاتی را حل کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم اظهار داشت: سرشماری در کشور از سال ۳۵ در چارچوب شرایط فعلی که بر اساس استانداردهای بین المللی است، آغاز شده است.

رضوی با بیان اینکه در سال ۳۵ جمعیت شهر قم ۱۶۱ هزار نفر بوده و جمعیت استان ما کمتر از یک درصد کشور است، گفت: تا سال ۵۵ یعنی تا مقطع انقلاب رشد متعادلی را در استان قم تجربه کردیم. در سال ۵۵ هم جمعیت استان ما ۲۹۳ هزار نفر بود است و در آن زمان ما یک درصد جمعیت کشور را داشتیم.

وی با اشاره به اینکه یک انفجار جمعیتی بعد از انقلاب در قم به وجود آمد افزود: اینجا پایگاه انقلاب بوده و شرایطی داشته که مطلوب مهاجرت شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم با اشاره به اینکه در دهه ۶۰ رشد جمعیت قم به ۱۱ درصد رسید، افزود: از آن زمان هنوز قم به زیرساخت‌های مورد نیاز این انفجار جمعیت نرسیده است.