https://mehrnews.com/xFX9G ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۰۷ کد مطلب 3757940 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۰۷ ۱۵ کشته و ۷۱ زخمی در سانحه تصادف در غرب تونس رسانه های تونسی از کشته شدن ۱۵ نفر و زخمی شدن ۷۱ نفر دیگر در سانحه تصادف در منطقه خموده در استان القصرین در غرب این کشور خبر دادند. در این حادثه یک کامیون با اتوبوس تصادف کرد. کد مطلب 3757940 کپی شد مطالب مرتبط واژگونی کامیون در جنوب شرقی تونس ۳ کشته و ۱۱ زخمی برجای گذاشت برچسبها اتوبوس تونس کامیون سانحه تصادف القصرین
نظر شما