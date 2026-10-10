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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

لزوم حفظ کرامت مراجعان در کنار قاطعیت قضایی در لرستان

لزوم حفظ کرامت مراجعان در کنار قاطعیت قضایی در لرستان

خرم‌آباد- رئیس‌کل دادگستری لرستان بر لزوم حفظ کرامت مراجعان در کنار قاطعیت قضایی در این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در جریان بازدید میدانی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر لرستان و دیدار با قضات این محاکم، جایگاه قضات تجدیدنظر را در صیانت از حقوق مردم خطیر و سرنوشت‌ساز دانست.

وی با اشاره به تجربه و سوابق قضات این محاکم اظهار کرد: تجربیات ارزشمند قضات تجدیدنظر سرمایه‌ای برای دستگاه قضایی است که باید در مسیر تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم به کار گرفته شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: قاضی تجدیدنظر افزون بر رسیدگی به پرونده‌ها، با تفسیر و اجرای قانون نقش مهمی در تبیین عدالت قضایی دارد و آرای صادرشده از این محاکم باید بیانگر دقت، تدبیر و استدلال حقوقی باشد.

اتقان و اقناع؛ دو رکن اساسی صدور رأی

علی‌محمدی با تأکید بر اهمیت اتقان آرا، یعنی استحکام و صحت حقوقی احکام، و اقناع آرا، یعنی فراهم شدن زمینه پذیرش منطقی رأی از سوی طرفین پرونده، تصریح کرد: رأی قضایی زمانی می‌تواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند که هم از استدلال حقوقی مستحکم برخوردار باشد و هم طرفین پرونده را نسبت به مبانی و منطق حکم اقناع کند.

وی خاطرنشان کرد: بررسی دقیق اسناد و مدارک و استناد روشن به مبانی قانونی، از الزامات صدور آرای متقن است و می‌تواند زمینه بروز تردید درباره استدلال‌های حقوقی و نحوه رسیدگی را کاهش دهد.

حفظ کرامت مراجعان در کنار قاطعیت قضایی

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از این بازدید، بر ضرورت رعایت کرامت انسانی مراجعان تأکید کرد و گفت: ارائه خدمات قضایی نباید در چارچوب بروکراسی اداری محدود بماند، بلکه رسیدگی به تظلم‌خواهی مردم باید با صبر، سعه‌صدر و توجه به حقوق مراجعان همراه باشد.

علی‌محمدی افزود: قاضی در کنار برخورداری از قاطعیت و صلابت حقوقی در صدور رأی، باید با رفتار حرفه‌ای و رعایت احترام مراجعان، زمینه رسیدگی شایسته و پاسخ‌گویی مناسب به مطالبات مردم را فراهم کند.

قدردانی از تلاش قضات تجدیدنظر

وی در پایان این بازدید، از تلاش قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان قدردانی کرد و بر اهمیت استمرار رسیدگی‌های دقیق، صدور آرای مستدل و توجه هم‌زمان به استحکام حقوقی احکام و اقناع طرفین پرونده تأکید کرد.

کد مطلب 6973447

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