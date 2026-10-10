لزوم حفظ کرامت مراجعان در کنار قاطعیت قضایی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در جریان بازدید میدانی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر لرستان و دیدار با قضات این محاکم، جایگاه قضات تجدیدنظر را در صیانت از حقوق مردم خطیر و سرنوشت‌ساز دانست.

وی با اشاره به تجربه و سوابق قضات این محاکم اظهار کرد: تجربیات ارزشمند قضات تجدیدنظر سرمایه‌ای برای دستگاه قضایی است که باید در مسیر تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم به کار گرفته شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: قاضی تجدیدنظر افزون بر رسیدگی به پرونده‌ها، با تفسیر و اجرای قانون نقش مهمی در تبیین عدالت قضایی دارد و آرای صادرشده از این محاکم باید بیانگر دقت، تدبیر و استدلال حقوقی باشد.

اتقان و اقناع؛ دو رکن اساسی صدور رأی

علی‌محمدی با تأکید بر اهمیت اتقان آرا، یعنی استحکام و صحت حقوقی احکام، و اقناع آرا، یعنی فراهم شدن زمینه پذیرش منطقی رأی از سوی طرفین پرونده، تصریح کرد: رأی قضایی زمانی می‌تواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند که هم از استدلال حقوقی مستحکم برخوردار باشد و هم طرفین پرونده را نسبت به مبانی و منطق حکم اقناع کند.

وی خاطرنشان کرد: بررسی دقیق اسناد و مدارک و استناد روشن به مبانی قانونی، از الزامات صدور آرای متقن است و می‌تواند زمینه بروز تردید درباره استدلال‌های حقوقی و نحوه رسیدگی را کاهش دهد.

حفظ کرامت مراجعان در کنار قاطعیت قضایی

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از این بازدید، بر ضرورت رعایت کرامت انسانی مراجعان تأکید کرد و گفت: ارائه خدمات قضایی نباید در چارچوب بروکراسی اداری محدود بماند، بلکه رسیدگی به تظلم‌خواهی مردم باید با صبر، سعه‌صدر و توجه به حقوق مراجعان همراه باشد.

علی‌محمدی افزود: قاضی در کنار برخورداری از قاطعیت و صلابت حقوقی در صدور رأی، باید با رفتار حرفه‌ای و رعایت احترام مراجعان، زمینه رسیدگی شایسته و پاسخ‌گویی مناسب به مطالبات مردم را فراهم کند.

قدردانی از تلاش قضات تجدیدنظر

وی در پایان این بازدید، از تلاش قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان قدردانی کرد و بر اهمیت استمرار رسیدگی‌های دقیق، صدور آرای مستدل و توجه هم‌زمان به استحکام حقوقی احکام و اقناع طرفین پرونده تأکید کرد.