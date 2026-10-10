جمالیان: مصوبات ملی برای رفع موانع تولید مرکزی با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد جمالیان پیش از ظهر شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: در شرایط کنونی، تعامل دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای حمایت از تولید، حفظ اشتغال و کنترل قیمت‌ها ضروری است.

وی با اشاره به مشکلات صنایع در تأمین انرژی، واردات، صادرات و ایفای تعهدات مالی، بر ضرورت مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های مربوط تأکید کرد و افزود: تعطیلی واحدهای تولیدی علاوه بر تهدید معیشت کارگران، به چرخه اقتصادی کشور آسیب می‌زند.

جمالیان تصریح کرد: تداوم تولید در مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها مؤثر است و دستگاه‌های اجرایی استان باید با تعامل و درک متقابل مشکلات، بدون انتظار برای دستورالعمل‌های پایتخت، برای رفع موانع تولید اقدام کنند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی، دستگاه‌های اجرایی استان باید با تعامل و درک متقابل مشکلات، بدون انتظار برای دستورالعمل‌های ملی، برای رفع موانع و عبور از چالش‌های پیش‌رو اقدام کنند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تأمین منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی و محدودیت صنایع در پرداخت بدهی‌ها به‌دلیل شرایط جنگی و مشکلات واردات و صادرات، ضرورت همدلی و تدوین راهکارهای عملی برای حل مشکلات دو طرف را دوچندان کرده است.

وی افزود: با وجود برخی انتقادها به عملکرد دستگاه‌ها، تعامل مدیران استان با صنایع نسبت به گذشته بهبود یافته است و این روند باید با تقویت همکاری‌ها و پیگیری مصوبات ملی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان، به‌ویژه در حوزه تأمین گاز و مالیات، ادامه یابد.

جمالیان بیان کرد: عملکرد مسئولان در مدیریت شرایط دشوار اقتصادی، در ارزیابی آینده آنان مؤثر است و باید با مسئولیت‌پذیری و همکاری بیشتر، از ظرفیت‌های موجود برای کاهش مشکلات مردم استفاده کرد.

وی گفت: عبور از چالش‌های موجود نیازمند همدلی، همکاری متقابل و درک محدودیت‌های دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است و همه بخش‌ها باید با تعامل سازنده و اتخاذ راهکارهای عملی، برای کاهش مشکلات و حفظ پایداری فعالیت‌های اقتصادی تلاش کنند.