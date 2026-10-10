به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، آیین تبادل تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور با محوریت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتقای نظام آموزش و انتصاب مدیران دولتی برگزار شد.

در این مراسم، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر ضرورت میدان دادن به جوانان و نخبگان برای حل مسائل کشور، اظهار کرد: با وجود سیاست دولت مبنی بر انقباضی کردن جذب نیرو در ستاد وزارتخانه‌ها، تلاش داریم برای جذب نخبگان محدودیت ایجاد نکنیم تا آنان بتوانند در حل چالش‌های نظام حکمرانی و اجرایی کشور نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به ابلاغ مجوز جذب نخبگان افزود: با طی شدن فرایندهای مربوط، این افراد وارد نظام اداری و اجرایی کشور خواهند شد.

بازتعریف نقش مرکز آموزش مدیریت دولتی با بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر نقش مؤثر شرکت‌های دانش‌بنیان در پیشبرد برنامه‌های این سازمان تصریح کرد: در دولت چهاردهم به دنبال احیای جایگاه مرکز آموزش مدیریت دولتی هستیم تا با کمک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این مرکز بتواند نقش اصلی خود را در تربیت و توسعه نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی ایفا کند.

وی ضمن یادآوری سابقه تاریخی این مرکز در تربیت مدیران ارشد کشور، افزود: هدف سازمان اداری و استخدامی، بازگرداندن این مرکز به جایگاه ویژه خود در تربیت مدیران تراز نظام اجرایی است.

انتخاب مدیران بر اساس شایستگی و آموزش‌های تخصصی نوین

رفیع‌زاده، انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس شایستگی‌های عمومی و تخصصی را از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم خواند و گفت: در این مسیر، علاوه بر انتخاب مدیران بر اساس شایستگی‌های ابلاغی، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش مدیران تصریح کرد: تصمیمات یک مدیر می‌تواند بر سرنوشت کارکنان و خانواده‌های آنان تأثیر مستقیم داشته باشد؛ لذا مدیران باید علاوه بر شایستگی، آموزش‌های تخصصی لازم را دریافت کنند. اکنون با حمایت معاونت علمی، بستری حرفه‌ای برای آموزش مدیران فراهم شده است.

توجه ویژه به هوش مصنوعی و دولت هوشمند

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به سرفصل‌های آموزشی این برنامه گفت: حوزه فناوری اطلاعات، امنیت سایبری، هوش مصنوعی و دولت هوشمند از محورهای مورد توجه در این دوره‌های آموزشی است. هدف ما این است که گواهینامه‌های ارائه‌شده، نشان‌دهنده صلاحیت و توانمندی افراد برای پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی باشد.

رفیع‌زاده در پایان با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: بنا نداریم صرفاً دستگاه دولتی متولی آموزش باشد، بلکه با میدان دادن به شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های خبره، از توانمندی آنان در تحقق اهداف آموزشی دولت استفاده خواهیم کرد. وی همچنین از معاون علمی رئیس‌جمهور و همکاران او برای توجه ویژه به موضوع نخبگان، دانش نوین و فناوری‌های جدید قدردانی کرد.