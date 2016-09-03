ایران از احیای جاده ابریشم استقبال می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی روز شنبه در یازدهمین اجلاس سراسری شهرداران جاده های ابریشم در قزوین که با حضور بیش از ۲۰۰ شهر بین مسیر برگزار شد اظهار کرد: بسیاری از ویژگی های شهر قزوینی نادیده گرفته شده است، چرا که امروز با برنامه های فرهنگی انجام شده امروز مردم ایران قزوین را با عنوان شهر خوشنویسی ایران می شناسند در حالی که بسیاری از ویژگیهای این شهر نادیده گرفته شده است.

وی با اشاره به برخی از اسناد تاریخی موجود در خصوص شهر قزوین ابراز داشت: قزوین از کشفین صورت گرفته است و این ها قومی هستند که قبل از آریائیان به ایران سفر کردند. چراکه سابقه آریائی ها در ایران بیش از ۴ هزار سال نیست پس اگر یاقوت هموی مورخ سرشناس قزوین را از ریشه کشفین می داند حرف درستی است.

ولایتی افزود: بی تردید تعداد بسیار زیادی از دانشمندان جهان نظیر عبدالجلیل قزوینی، زکریای قزوینی، حمد الله مستوفی، ملا خلیل قزوینی، عمادالکتاب و شهید رجایی افتخارات بزرگ انقلاب اسلامی از قزوین چشم به جهان گشوده اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر امروز شهر قزوین میزبان شهرداران جاده ابریشم هست به دلیل همین پیشینه ها و تاریخ درخشان این شهر است.

ولایتی بیان کرد: برای اولین بار فردینال آلمانی درکتاب خود این نام را برای این مسیر انتخاب کرد، و عنوان جاده ابریشم اسمی تاریخی و قدیمی نیست.

وی با اشاره به برخی از اسناد تاریخی موجود گفت: دین اسلام توسط تجار ایرانی از سمت ایران به سمت کشورهای شرق آسیا رفته است و تجارت بین ایرانو چین و کشورهای شرق آسیا توسط ایرانی ها پرچم داری می شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز داشت: سعدی در قرن ۷ می زیسته است و اشعار او در همان زمان به کشورچین برده میشده است و اسناد تاریخی در این باره وجود، دارد لذا میتوان نتیجه گرفت رابطه فرهنگی واقتصادی بین ایران و چین بیش از سایر ملل ها بوده است.

ولایتی با بیان خاطراتی از سفر خود به کاشقر افزود: در حال حاضر مردم این شهر به راحتی با زبان فارسی آشنایی پیداکرده اند، و در بسیاری از آثار تاریخی آن ها از اشعار فارسی زبانان استفاده شده است و امروز نیز تنها کشوری که هیچ مشکلی با تجدید بنای جاده ابریشم چین ندارد ایران است.

وی بیان کرد: در حال حاضر کشور ایران از احیاء جاده ابریشم استقبال می کند و امیدواریم احیاء جاده ابریشم چین را به عنوان قدرت درجه اول اقتصادی دنیا معرفی کند، و ایران با این ماجرا موافق است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان برخی سیاست های مشترک ایران و چین اظهار داشت: در حال حاضر چین اولین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران است و در سال گذشته دومین کشوری که حجم روابط گسترده ای با ایران دارد فاصله معنا داری با حجم روابط ما با چین است.

ولایتی افزود: برنامه های آینده کشور چین بر این استوار شده که برنامه های اقتصادی خود را از تنگه مالاکا عبور دهد و بتواند امنیت برنامه های اقتصادی خود را از مسیر زمین انجام دهد.

وی ایران را از مهم ترین شاهراه های جاده ابریشم دانست و گفت: سرمایه گذاری روی احیاء جاده ابریشم باید در منطقه امنی صورت گیرد که به تصدیق همگان هیچ کشوری در منطقه امنیت ایران را ندارد و در آینده با احیاء این مسیر ایران در مرکز فعالیت های جاده ابریشم قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید برنامه ریزی ها به گونه ای انجام شود که تا برگزاری اجلاس بعدی، مراکز مطالعاتی چین و ایران در جهت پیشرفت کار مشترک احیاء جاده ابریشم صورت گیرد.

ولایتی از ایجاد روابط استراتژیک بین ایران و چین خاطرنشان کرد: اگر قرار است روابط استراتژیک بین ایران و چین ادامه دار باشد باید لوازم آن را فراهم و مهیا کرد.