به گزارش خبرنگار مهر، برزیل یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به شمار می‌رود و در این مدت صادرات و واردات زیادی میان دو کشور جریان داشته است. در این سال‌ها کشور ایران بخش عمده‌ای از نیاز به برخی اقلام مواد غذایی مانند گوشت قرمز را از این طریق تامین می‌کرده که هنوز هم این واردات ادامه دارد.

آخرین آمار از حجم تجارت میان ایران و برزیل در سال ۹۴ نشان می‌دهد که صادرات ایران به کشور برزیل ۲۳.۶ میلیون دلار بوده و واردات از این کشور ۴۵۲ میلیون دلار بوده است که این نشانگر اهمیت ارتباط تجاری ایران و کشور برزیل است.

ابوالفضل کوده‌ئی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه ۴۷۵.۴ میلیون دلار حجم تجارت میان دو کشور در سال ۹۴ بوده است، گفت: عمده واردات ما از کشور برزیل مربوط به گوشت منجمد گاوی یا گوشت تازه بوده است همچنین برخی ماشین آلات و دستگاه‌ها هم از این کشور وارد شده است.

مدیرکل دفتر بازرگانی اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ایران هم صادرات برخی کالاها را به این کشور انجام داده است، افزود: عمده صادرات ما به برزیل شامل کود اوره، فرش یا کفپوش‌های مختلف، مغز پسته، مصنوعات پلاستیکی، ظروف شیشه‌ای و سایر کالاهایی از این قبیل بوده است.

اما تجارت ایران و برزیل به همین جا ختم نمی‌شود، پس از برجام موضوع خرید هواپیما از سوی ایران مطرح شد و ایران علاقه مندی خود را برای خرید هواپیماهای کوچک از این کشور اعلام کرد. شرکت امبرائر به عنوان یکی از سازندگان هواپیما در کشور برزیل است که در سال‌های اخیر رشد خوبی را در این زمینه داشته است.

ایران هم برای تامین نیاز به خرید هواپیما مذاکراتی را با این شرکت هواپیماسازی داشت و در هفته گذشته هم مدیران امبرائر سمیناری را در این خصوص در ایران برگزار کردند. هرچند که ورود هواپیما به کشور نیاز به مجوز وزارت خزانه داری آمریکا دارد اما ایران به عنوان یک شریک تجاری مهم با برزیل وارد مذاکره شده است.

مسوولان امبرائر در گزارشی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار دادند، اعلام کردند: بازاری برای ۱۵۰ هواپیمای نوع کوچک در ایران وجود دارد که می‌تواند میان هواپیماهایی با ۷۰ صندلی و بالای ۱۳۰ صندلی توزیع شود. همچنین فروش هواپیما به ایران به رویکردی کاملاً سنجیده نیاز دارد که بتواند چالش‌های مالی را رفع کرده و آموزش خدمه و مکانیک مورد نیاز را تامین کند.

آنها حتی اعلام کردند که برای تامین مالی این قرار داد، حمایت بانک «صادرات و واردات» برزیل با نام «BNDES» وجود دارد و آنها از هم اکنون علاقمندی خود را برای حمایت از رشد پایدار حمل و نقل هوایی در ایران اعلام کرده است.

براساس این گزارش، به تازگی بحران‌هایی که در اقتصاد کشور برزیل رخ داد، منجر به تغییر رئیس جمهوری این کشور شد. دیلما روسف رئیس جمهور این کشور، هفته گذشته از سوی مجلس برزیل برکنار شد. برای برخی از اعضای گروه‌های مخالف این رأی به معنای امیدواری برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی این کشور است. برخی از تحلیل گران بر این عقیده‌اند که با روشن شدن سرنوشت دیلما روسف، شرکت‌هایی که به دلیل عدم اطمینان به اوضاع سیاسی برزیل، در این کشور سرمایه‌گذاری نمی‌کردند با خیال راحت دست به سرمایه‌گذاری‌ خواهند زد.

گمانه زنی‌ها برای آینده اقتصادی برزیل

بنابراین گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که رونق اقتصادی دوباره به کشور برزیل بازمی‌گردد و این کشور که مدتی را در رکود اقتصادی فرو رفته بود با تغییرات جدید دوباره به تجارت جهانی بازمی گرداند.

در واقع با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید، این کشور به دنبال رشد اقتصادی خواهد بود که برای این منظور هم باید نظر سرمایه گذاران خارجی را جلب کند بنابراین خیز این کشور برای توسعه شرایط مناسبی را برای ایران به عنوان یکی از شرکای تجاری فراهم می‌کند. به خصوص که خرید هواپیما و مواد غذایی از عمده ترین نیازهای ایران برای واردات از این کشور است.

البته یکی از مواردی که باید به سرعت حل شود، تسهیل در مبادلات بانکی میان دو کشور است تا تجار با روش‌های روز دنیا امکان تبادل مالی داشته باشند و از آنجاییکه بانک صادرات و واردات برزیل برای تامین مالی فروش هواپیما به ایران اعلام آمادگی کرده است، بنابراین شرایطی برای همکاری بیشتر بانکی میان دو کشور ایجاد شده است.

هرچند که هنوز موضع سیاسی کشور ما در قبال تغییرات در برزیل مطرح نشده است اما از آنجاییکه کشور برزیل به عنوان بزرگترین اقتصاد آمریکای جنوبی یکی از شرکای تجاری ایران است، بطور حتم پیگیری این تجارت و روابط دو جانبه با برزیل در دستور کار دولتمردان ایران قرار دارد. چرا که این کشور نیازهای عمده ایران را دربخش‌های مختلف قرمز تامین می‌کند.