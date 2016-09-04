نماد « قزوین در مسیر جاده ابریشم» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری یازدهمین اجلاس شهرداران جاده ابریشم شنبه شب در مراسمی با حضور «کواک» رئیس سازمان شهروندان جهانی، فریدون همتی استاندار، معاونان سیاسی امنیتی، اقتصادی، عمرانی استانداری و مسعود نصرتی شهردار قزوین از المان کاروان شتر با نام «قزوین در مسیر جاده ابریشم» در میدان مینودر قزوین رونمایی شد.

این المان سمبلیک به صورت کاروان تجاری شتر در مدت ۷ ماه ساخته شده و از جنس فایبرگلاس است.

این کاروان دارای ۹ شتر تک کوهانه از نژاد ترکیبی است که در گذشته در ایران پرورش داده می شده است.

داریوش قاسمی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین در مراسم رونمایی از این المان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به قرار داشتن شهر قزوین در شاهراه تجاری ابریشم و میزبانی این شهر برای اجلاس یازدهم شهرداران راه ابریشم، سازمان زیباسازی با تاکید شهردار محترم پروژه طراحی و ساخت المان کاروان جاده ابریشم را آغاز کرد.

وی افزود: هدف از اجرای این المان ایجاد نشانه معنایی در شهر و برقراری پیوند با گذشته بوسیله اثری هویت گرا و منطبق با پیشنیه تاریخی ۴ هزار ساله راه ابریشم و همچنین جذب گردشگر فراشهری با بازنمایی رویدادهای گذشته و تداعی عملکرد تاریخی شهر با اشاره به نقش گره گاهی شهر قزوین به عنوان تداعی عملکرد تاریخی شهر و کانون تمدن و تجارت خصوصا دوران پایتختی صفوی است.

قاسمی تصریح کرد: همچنین ارتقاء کیفی محیط شهری و ایجاد سرزندگی در فضای شهری و بازنمایی تاریخی شهر در کالبد امروزین آن با استفاده از عناصر بومی حامل آموزه های تاریخی و اشاره به ویژگی های ارتباطی راه ابریشم و تبادل فرهنگی بین شرق و غرب است.

وی یاداورشد: با توجه به بررسی های انجام شده در اکثر قریب به اتفاق شهرهای واقع در مسیر جاده ابریشم المان هایی با فرم کاروان متشکل از چهارپایان و انسانها طراحی و تعبیه شده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین اظهارداشت:محل نصب المان درمحوطه میدان مینودرقزوین یادروازه بهشت انتخاب شد که در هماهنگی با مفهوم این المان به عنوان دروازه ورودی شهر قرار گیرد.

قاسمی بیان کرد: امیدواریم با اجرای این طرح خاص علاوه بر تبیین نقش تاریخی شهر قزوین درمسیرجاده ابریشم از طریق هنر عمومی نقشی در آفرینش ارزشهای محیطی بابیانی آموزنده و ماندگارداشته باشیم تابینندگان با دریافت پیامهای حسی محیط و المان، تصویری از آن درذهن خود ایجاد کنند و عملکرد شهر در گذشته به یک خاطره جمعی در میان شهروندان امروز تبدیل شود.

وحید سید موسوی کارشناس سازمان زیباسازی شهرداری قزوین هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: فرایند اجرایی این المان با دعوت از هنرمندان بومی شهر قزوین در دی ماه سال قبل آغاز شد و پس از دریافت ماکت و بررسی آثار توسط اساتید برجسته مجسمه سازی کشور، اثر محمدعلی جمالی هنرمند قزوینی پذیرفته شد.

وی گفت: المان ساخته شده از کاروان شترهایی حامل کالاهایی مانند طاقه ابریشم، قالیچه ابریشم، صندوقچه حاوی چینی آلات، پتو، جواهرات و خمره های بزرگ است که بر اساس مستندات از جاده ابریشم عبور می کرده است.

موسوی افزود: خمره های این کاروان برای حمل اشربه و مایعات بوده و سه نفر پرسناژ همراه کاروان شامل یک نفر ساربان، یک نفر تاجر و یک همراه است که به صورت نمادین در کاروان حضور داشته اند.

وی گفت: با توجه به وسعت میدان مینودر ابعاد المان کاروان شتر یک چهارم بزرگتر از ابعاد واقعی آن است تا در این میدان بهتر دیده شود.

موسوی تصریح کرد:مهمترین هدف ما این است تا حافظه تاریخی شهر درزندگی مردم نمود پیدا کرده و تعلق خاطر شود.

وی یادآورشد: با توجه به استقبال مردم از این گونه فعالیتها در نظر داریم مجسمه امیرکبیر را در میدان امیرکبیر شهر قزوین نصب کنیم.

کارشناس سازمان زیباسازی شهرداری قزوین اضافه کرد: نورپردازی در فضاهای شهری از دیگر برنامه هایی است که در اولویت برنامه ها قرار دارد که در حال حاضر در بلوار آیت الله خامنه ای اجرا شده و بزودی در میدان شورا نیز عملیاتی می شود.