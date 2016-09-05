پارلمان اروپا از دموکراسی در ترکیه حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اروپا آنلاین، «مارتین شولتز» رئیس پارلمان اروپا پس از بازگشت از ترکیه و دیدار با مقامات این کشور با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: دیدار با مقامات ترکیه فرصت خوب و مغتنمی بود که توانست زمینه برای تداوم گفتگوها را فراهم کند.

وی با تاکید بر لزوم تداوم روند گفتگوهای اروپا- ترکیه افزود: هنوز شمار زیادی از مردم ترکیه خواهان دموکراسی در این کشور بوده و برای اروپایی شدن این کشور تلاش می کنند.

پارلمان اروپا با حمایت از روند دموکراسی در ترکیه حمایت خود را در این جهت اعلام می کند.

شولتز با شریک خواندن ترکیه و اتحادیه اروپا اظهار داشت: اروپا بار دیگر کودتای نافرجام در ترکیه را محکوم کرده و خواهان مقابله با آشوبگران است.