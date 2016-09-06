وزیر اطلاعات با امام جمعه بوشهر دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمود علوی صبح سه‌شنبه با حضور در دفتر امام جمعه بوشهر با آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری دیدار و گفتگو کرد.

وزیر اطلاعات که عصر سه‌شنبه سخنران همایش روز ملی مبارزه با استعمار و گرامیداشت شهید رئیسعلی دلواری خواهد بود، صبح امروز با استقبال مسئولان استان، وارد فرودگاه بوشهر شد.

حضور در نشست شورای اداری استان بوشهر از برنامه‌های وزیر اطلاعات در بوشهر است. وزیر اطلاعات عصر امروز نیز در همایش روز ملی مبارزه با استعمار و گرامیداشت شهید رئیسعلی دلواری در بندر دلوار سخنرانی خواهد کرد.