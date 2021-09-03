به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با تقدیر از کادر درمان در مقابله با کرونا اظهار داشت: از مسئولان انتظار تلاش برای خدمت به بیماران و درمان آنان را داشته و از مردم مراعات شیوه نامه‌های بهداشتی را درخواست می‌کنم.

وی اضافه کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت آمایشی بسیار بالایی است که در تمامی عرصه‌های پیشرفت دارای توانمندی‌های فراوانی می‌باشد و مردم بسیار ارجمند و گرامی داشته و تاریخی پرشکوه دارد.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: به همین دلیل باید به این استان ارزشمند و این مردم ارجمند به ویژه جوانان غیور و با دانش توجه ویژه شود و استانداری انتخاب شود که بتواند ظرفیت‌های این استان زرخیز و دارالحماسه را فعال کند و به مردم و جوانان خدمت هر چه تمام تر نماید و زمینه‌های مناسب پیشرفت همه جانبه، درخور و شایسته این استان فراهم آورد.

وی گفت: از شاخص‌های استاندار این استان، بدون تعیین مصداق که همواره روش بنده اینچنین بوده و خواهد بود، می‌توان به مؤمن، با تقوا و اخلاق‌مدار و انقلابی و ولایتمدار بودن اشاره کرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری آشنایی کامل به ظرفیت‌های آمایشی استان را معیاری مهم برای استاندار دانست و افزود: استاندار بوشهر باید حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع تبدیلی آن، انرژی هسته‌ای و مراکز اقماری دانش بنیان آن، شیلات، کشاورزی، تجارت، گردشگری مقاومت و فرهنگ محور، اقتصاد دریا پایه و کرانه‌ای، منابع انسانی جوان و کارآمد و … را بشناسد.

حمایت جدی از نیروهای بومی

وی با بیان اینکه استاندار بوشهر باید دارای برنامه و راهکارهای اجرایی پیشرفت آفرین دانش بنیان باشد افزود: مردمی و مردم دار بودن، توجه ویژه به جوانان و جوان باور بودن و قدرت بالا در عرصه جذب اعتبارات ملی به استان از دیگر شاخص‌ها است.

صفایی بوشهری رفع مشکلات معیشتی و فقر را از برنامه مهم برای استان دانست و بیان کرد: توانمندی در ایجاد اشتغال پایدار، عدالت خواه و فساد ستیز بودن، توان مدیریت و تجربه لازم و کافی در این عرصه، دارا بودن توان بالای فعالیت و دلسوزی کافی و ایجاد توسعه متوازن ورزش و موضوعات فرهنگی در جغرافیای استان و حمایت از نهادهای فرهنگی، هنری و ورزشی از دیگر شاخص‌ها است.

وی با تاکید بر حمایت جدی از نیروهای بومی در تمامی عرصه‌های اشتغال، سرمایه گذاری، مسئولیت بخشی و بکارگیری خاطرنشان کرد: بومی و از فرزندان این استان ولایتمدار و حماسی بودن یکی دیگر از شاخص‌ها در انتخاب استاندار است.

امام جمعه بوشهر با گرامیداشت دوازدهم شهریورماه سال‌گشت شهادت شهید والامقام رئیسعلی دلواری اظهار داشت: آن شهید مقاومت به همگان درس اسلام‌خواهی، وطن‌دوستی، استعمار ستیزی، بصیرت، دلاوری، مقاومت، شجاعت و شهادت طلبی آموخت و جریان استعمار و نفوذ موجب شهادت آن دلاور مرد شد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر بیان کرد: رئیسعلی دلواری با تمام وجود در خدمت حراست و حفاظت از هویت دینی و ملی این سرزمین قرار داشت و باعث شکست سخت استعمار پیر انگلیس شد.