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۱۲ شهریور ۱۴۰۰، ۱۶:۰۰

امام جمعه بوشهر:

استاندار بوشهر بر اساس شاخص‌ها انتخاب شود/ مصداق تعیین نمی‌کنم

استاندار بوشهر بر اساس شاخص‌ها انتخاب شود/ مصداق تعیین نمی‌کنم

بوشهر- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه استاندار بوشهر باید بر اساس شاخص‌ها انتخاب شود گفت: هیچ مصداقی در این زمینه معرفی نمی‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با تقدیر از کادر درمان در مقابله با کرونا اظهار داشت: از مسئولان انتظار تلاش برای خدمت به بیماران و درمان آنان را داشته و از مردم مراعات شیوه نامه‌های بهداشتی را درخواست می‌کنم.

وی اضافه کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت آمایشی بسیار بالایی است که در تمامی عرصه‌های پیشرفت دارای توانمندی‌های فراوانی می‌باشد و مردم بسیار ارجمند و گرامی داشته و تاریخی پرشکوه دارد.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: به همین دلیل باید به این استان ارزشمند و این مردم ارجمند به ویژه جوانان غیور و با دانش توجه ویژه شود و استانداری انتخاب شود که بتواند ظرفیت‌های این استان زرخیز و دارالحماسه را فعال کند و به مردم و جوانان خدمت هر چه تمام تر نماید و زمینه‌های مناسب پیشرفت همه جانبه، درخور و شایسته این استان فراهم آورد.

وی گفت: از شاخص‌های استاندار این استان، بدون تعیین مصداق که همواره روش بنده اینچنین بوده و خواهد بود، می‌توان به مؤمن، با تقوا و اخلاق‌مدار و انقلابی و ولایتمدار بودن اشاره کرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری آشنایی کامل به ظرفیت‌های آمایشی استان را معیاری مهم برای استاندار دانست و افزود: استاندار بوشهر باید حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع تبدیلی آن، انرژی هسته‌ای و مراکز اقماری دانش بنیان آن، شیلات، کشاورزی، تجارت، گردشگری مقاومت و فرهنگ محور، اقتصاد دریا پایه و کرانه‌ای، منابع انسانی جوان و کارآمد و … را بشناسد.

حمایت جدی از نیروهای بومی

وی با بیان اینکه استاندار بوشهر باید دارای برنامه و راهکارهای اجرایی پیشرفت آفرین دانش بنیان باشد افزود: مردمی و مردم دار بودن، توجه ویژه به جوانان و جوان باور بودن و قدرت بالا در عرصه جذب اعتبارات ملی به استان از دیگر شاخص‌ها است.

صفایی بوشهری رفع مشکلات معیشتی و فقر را از برنامه مهم برای استان دانست و بیان کرد: توانمندی در ایجاد اشتغال پایدار، عدالت خواه و فساد ستیز بودن، توان مدیریت و تجربه لازم و کافی در این عرصه، دارا بودن توان بالای فعالیت و دلسوزی کافی و ایجاد توسعه متوازن ورزش و موضوعات فرهنگی در جغرافیای استان و حمایت از نهادهای فرهنگی، هنری و ورزشی از دیگر شاخص‌ها است.

وی با تاکید بر حمایت جدی از نیروهای بومی در تمامی عرصه‌های اشتغال، سرمایه گذاری، مسئولیت بخشی و بکارگیری خاطرنشان کرد: بومی و از فرزندان این استان ولایتمدار و حماسی بودن یکی دیگر از شاخص‌ها در انتخاب استاندار است.

امام جمعه بوشهر با گرامیداشت دوازدهم شهریورماه سال‌گشت شهادت شهید والامقام رئیسعلی دلواری اظهار داشت: آن شهید مقاومت به همگان درس اسلام‌خواهی، وطن‌دوستی، استعمار ستیزی، بصیرت، دلاوری، مقاومت، شجاعت و شهادت طلبی آموخت و جریان استعمار و نفوذ موجب شهادت آن دلاور مرد شد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر بیان کرد: رئیسعلی دلواری با تمام وجود در خدمت حراست و حفاظت از هویت دینی و ملی این سرزمین قرار داشت و باعث شکست سخت استعمار پیر انگلیس شد.

کد مطلب 5295937

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