۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

سیلویو برلوسکونی سوژه فیلم بعدی پائولو سورنتینو شد

پائولو سورنتینو کارگردان برنده جایزه اسکار قصد دارد پس از سریال «پاپ جوان» که در شبکه اچ‌بی‌او پخش می‌شود، فیلمی درباره سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا بسازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، پائولو سورنتینو کارگردان ایتالیایی برنده جایزه اسکار برای فیلم «زیبایی بزرگ» و کسی که آثارش معمولا با تمرکز بر شخصیت افراد تنها و پرقدرت ساخته می‌شود، فیلم جدیدش را درباره سیلویو برلوسکونی می‌سازد.  

این کارگردان همین حالا در حال کار کردن روی فیلمنامه «لورو» است که ممکن است اوایل تابستان ۲۰۱۷ جلوی دوربین برود. «لورو» به زبان ایتالیایی و ترجمه آن «آنها» است، در عین حال در تلفظ ایتالیایی «ل- ورو» به معنی طلا هم است.

این فیلم در ایتالیا ساحته می‌شود. فیلم قبلی این کارگردان که سال پیش با عنوان «جوانی» اکران شد دومین فیلم انگلیسی زبان او بود و فیلم اولش که سال ۲۰۱۱ به زبان انگلیسی ساخته بود «باید جایی باشد» نام داشت.

این کارگردان با سریال «پاپ جوان» که دو قسمت‌ آن در جشنواره ونیز در همین هفته به نمایش درآمد با توجه و تحسین زیادی روبه رو شد. در این فیلم جود لاو نقش اصلی را برعهده دارد و سریال به زبان انگلیسی ساخته شده است.

سورنتینو ۴۶ ساله پیش از این سال ۲۰۰۸ فیلم دیگری با عنوان «ایل دیوو» ساخته بود که درباره سیاستمداری مشهور به نام جیولو آندروتی ساخته شده بود. او هفت دوره نخست وزیر ایتالیا بود. تونی سرویلو در این فیلم در نقش اصلی بازی کرده بود. این کارگردان سازنده فیلم مهم «گومورا» در سال ۲۰۰۷ هم بود.

برلوسکونی سال آینده ۸۰ ساله می‌شود و انتظار می‌رود دیگر از دنیای سیاست فاصله بگیرد. او ماه پیش اعلام کرد قصد دارد سهامش در باشگاه آث میلان را به فروش برساند. او ۳۰ سال مالک این باشگاه مهم فوتبال بوده است.

