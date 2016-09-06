لیلا حاتمی بازیگر سریال شد/ همکاری با داوود میرباقری

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا حاتمی برای اولین بار در سریالی در شبکه نمایش خانگی بازی می کند و این همکاری با سریال «ماه تی تی» به کارگردانی داوود میرباقری برای شبکه خانگی رقم می‌خورد.

این سریال که تهیه‌کنندگی آن بر عهده مهران برومند است، سومین سریالی است که داوود میرباقری برای این رسانه کارگردانی می‌کند و تصویربرداری آن از هفته آینده آغاز می شود.

«ماه تی تی» فضای متفاوتی نسبت به کارهای قبلی میرباقری دارد و تجربه تازه ای برای او محسوب می شود. میرباقری در این سریال قصد دارد برای اولین بار سراغ تاریخ چند هزار ساله ایران برود که البته این قصه تلفیقی با فضای معاصر دارد. این سومین همکاری میرباقری با مهران برومند پس از سریال هایی همچون «شاهگوش» و «دندون طلا» است.

دیگر عواملی که در این پروژه حضور دارند، عبارتند از مجری طرح: مجید مطلبی، مدیر تولید: مهدی بدرلو، مدیر فیلمبرداری: حسین جلیلی، مدیر صدابرداری: ایرج شهزادی، طراح صحنه و لباس: مجید علی اسلام، طراح گریم: بابک اسکندری، طراح بدلکاری و جلوه میدانی: ارشا اقدسی، جلوه های ویژه رایانه ای: هادی اسلامی، دستیار اول کارگردان: حامد میرباقری، جانشین تولید: فؤاد بور بور، برنامه ریز: حسین متحد، عکاس: محمد بدرلو.