مشکلات پیاده راه ۱۷شهریور/پیشنهاد بازگشایی خیابان صفا تا شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پیرهادی در دویست و هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران، گزارشی در خصوص طرح ساماندهی خیابان ۱۷ شهریور قرائت کرد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در این گزارش با اشاره به یک نظرسنجی صورت گرفته افزود: در این نظرسنجی که از ۵۰۰ نفر از ساکنان و کسبه خیابان ۱۷ شهریور صورت گرفته، ۴۴۰ پرسشنامه توسط ساکنان و ۶۰ پرسشنامه توسط کسبه پر شد.

پیرهادی در تشریح نتایج این نظرسنجی با اشاره به میزان آرامش برقرار شده بعد از پروژه در خیابان ۱۷ شهریور به عنوان یکی از پرسش‌های مطرح شده گفت: ۳۹.۸ درصد افرادی که از ساکنان بودند، اعلام کردند که پس از اجرای این پروژه آرامش برقرار شده و ۴۰ درصد اعتقاد داشتند که چنین اتفاقی روی نداده است. بحث امنیتی دیگر پرسشی بود که ۲۷ درصد اعتقاد به بهبود وضعیت امنیتی داشتند و ۵۹ درصد اعتقاد داشتند که وضعیت امنیتی بهبودی نداشته است. همچنین حضور معتادان پس از اجرای پروژه از دیگر سوالات پرسشنامه بود که ۸۵ درصد اعتقاد داشتند حضور آنها کاهش پیدا نکرده است.

وی تاکید کرد: شرارت و تردد اراذل و اوباش دیگر پرسش مطرح شده بود که ۲۴ درصد اعتقاد داشتند شرارت و تردد اراذل و اوباش کاهش پیدا کرده و مابقی اعلام کرده بودند این موضوع کاهش نداشته است. میزان افزایش ارزش املاک پرسش دیگری بود که ۱۳.۲ پرسش‌دهندگان اعتقاد داشتند که املاک‌شان افزایش قیمتی داشته است. دسترسی به محله‌های همجوار نیز دیگر پرسشی بود که ۲۰ درصد پرسش‌دهندگان اعتقاد داشتند که دسترسی‌ها بهبود یافته است و ۳۴ درصد نیز اعلام کرده بودند که نسبت به قبل تفاوتی ایجاد نشده است.

این عضو کمیسیون نظارت شورای شهر تهران تاکید کرد: پرسش کلیدی مطرح شده در این پرسشنامه این بود که آیا وضعیت در شرایط فعلی باقی بماند یا تغییر کند که ۵۰ درصد ساکنان از وضعیت موجود راضی بودند و ۵۰ درصد نیز از این وضعیت ناراضی بودند که از ۵۰ درصد ناراضی ۲۶ علت نارضایتی خود را مسائل امنیتی و وجود معتادان اعلام کرده بودند. در حقیقت مشکل اصلی ساکنان محور ۱۷ شهریور معتادان، عدم تردد سواره و خلوت شدن محله و کاهش امنیت بوده است.

پیرهادی وضعیت کسبه محور ۱۷ شهریور را از باب کاسبی نامطلوب خواند و افزود: رونق اقتصادی در این محور کاهش پیدا کرده است و به تبع آن درآمد کسبه کاهش داشته به طوری که برخی از آنها درخصوص تامین منابع معاش خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

وی ادامه داد: کسبه در پاسخ به سوالات پرسشنامه نگاه متفاوتی نسبت به ساکنان داشته‌اند به طوری که در پاسخ به سوال بهبود وضعیت امنیتی، ۱۳.۳ درصد اعلام کرده بودند که وضعیت امنیتی بهبود داشته و ۷۶ درصد اعلام کرده بودند وضعیت امنیتی نسبت به قبل بهبودی نداشته است. کسبه در خصوص حضور معتادان ۱.۷ درصد اعلام کرده بودند که حضور آنها کمرنگ شده و ۹۵ درصد معتقد بودند که حضور آنها کاهشی نداشته است. کسبه درخصوص بهبود وضعیت کسب و کار نیز ۹۳.۳ درصد اعلام کرده بودند که نسبت به گذشته هیچ بهبودی در وضعیت کسب و کار ایجاد نشده است. همچنین ۹۸.۳ درصد اعلام کرده بودند که سطح درآمدی آنها افزایش نداشته است.

این عضو کمیسیون نظارت شورای شهر تهران ادامه داد: ۸۷ درصد کسبه درخصوص تردد اراذل و اوباش و کاهش شرارت‌ها نیز اعلام کردند که هیچ کاهشی ایجاد نشده است. همچنین ۱۱ درصد از کسبه در این پرسشنامه اعلام کرده بودند املاک آنها افزایش قیمتی نداشته است. کسبه همچنین درخصوص وضعیت دسترسی به محله‌های همجوار ۸۳.۳ درصدشان اعلام کرده بودند که این دسترسی‌ها نسبت به گذشته افزایشی نداشته است.

پیرهادی با اشاره به سوال کلیدی پرسشنامه درخصوص تغییر وضعیت کنونی و یا تثبیت آن گفت: در میان کسبه ۶.۷ درصد از وضعیت موجود راضی بودند و ۹۳.۳ درصد معتقد بودند که باید اصلاحاتی انجام شود. بی‌تردید در نگاه کسبه ۱۷ شهریور مسائل اقتصادی به عنوان یک اولویت اساسی مدنظر قرار گرفته است.

وی در ادامه صحبت‌های خود پیشنهادات کمیسیون نظارت را به عنوان اشتراک میان کارگروه تشکیل شده و شهرداری تهران خواند و افزود: می‌توان آسیب‌های اجتماعی در این محور را با تشکیل یک یگان انتظامی و یا پاسگاه حل کرد. همچنین پیشنهاد دیگر این کارگروه بازگشایی محور ۱۷ شهریور حدفاصل صفا تا شهدا است.

این عضو کمیسیون نظارت شورای شهر تهران تاکید کرد: معتقدم اگر این پروژه در ابتدای اجرا کمتر نقد می‌شد، زیان اقتصادی کمتری برای کسبه این محور به همراه داشته است؛ اما در حال حاضر باید به احیای این محور توجه جدی داشته باشیم. اگر قرار است در این محور جشنواره اقتصادی انجام شود باید کسبه در این جشنواره درگیر شوند.

پیرهادی افزود: کسبه محور ۱۷ شهریور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. برهمین اساس باید ظرفیت‌های مدیریت شهری برای حل مشکلات آنان به کار گرفته شود و با نگاه به مطالعات کارشناسی بهترین تصمیم اتخاذ شود.