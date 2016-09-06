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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۲۲:۱۸

امام جمعه بوشهر:

انگلیس پس از شکست در بوشهر هیچ‌گاه جرات تجاوز در خلیج فارس نیافت

انگلیس پس از شکست در بوشهر هیچ‌گاه جرات تجاوز در خلیج فارس نیافت

بوشهر - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: انگلیس پس از شکست در بوشهر هیچ‌گاه جرات تجاوز در خلیج فارس نیافت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر سه‌شنبه در همایش روز مبارزه با استعمار اظهار داشت: اگر در زمان معاصر تاریخ مبارزات ضد استکباری را مطالعه کنیم می‌بینیم که یکی از چهره‌هایی که در تراز اسلام و قرآن بوده رئیسعلی دلواری است.

وی افزود: اسلام خواهی، بصیرت، ولایت‌محوری، استکبار ستیزی، جهادگری و استقلال‌خواهی شش ویژگی ارزشمند و بارز رئیسعلی دلواری بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر عنوان کرد: اگر گفته می شود رئیسعلی با تمام جان و مال خود به مبارزه با انگلیس پرداخته است به همین دلیل آموختن درس در مکتب اسلام بوده است.

وی به بصیرت رئیسعلی دلواری اشاره کرد و گفت: در آن زمانی که در پایتخت این کشور روس ها و انگلیسی‌ها بودند و تصمیم‌گیری‌ها در سفارت‌ها انجام می گرفت او در دلوار در برابر تجاوز انگلیسی‌ها ایستاد و تنها راه را مبارزه مسلحانه دانست.

وی گفت: انگلیس پس از شکست در بوشهر هیچ‌گاه در حوزه خلیج فارس جرات تجاوز  نداشته است.

امام جمعه بوشهر عنوان کرد: اکنون رئیسعلی دلواری زنده است چرا که با خونش هزاران رئیسعلی دلواری را به وجود آورد.

صفایی بوشهری به دستگیری تفنگداران آمریکایی  اشاره و خاطرنشان کرد: این رشادت‌های نیروهای مسلح، سپاه و بسیج بیانگر زنده بودن رئیسعلی دلواری‌ها است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: هر روز شاهد هجمه‌های مختلف دشمنان در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستیم اما با رهبری مقام معظم رهبری و سرداران بزرگ می‌توانیم مانع هجوم دشمنان شویم.

کد مطلب 3763160

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