به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر سه‌شنبه در همایش روز مبارزه با استعمار اظهار داشت: اگر در زمان معاصر تاریخ مبارزات ضد استکباری را مطالعه کنیم می‌بینیم که یکی از چهره‌هایی که در تراز اسلام و قرآن بوده رئیسعلی دلواری است.

وی افزود: اسلام خواهی، بصیرت، ولایت‌محوری، استکبار ستیزی، جهادگری و استقلال‌خواهی شش ویژگی ارزشمند و بارز رئیسعلی دلواری بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر عنوان کرد: اگر گفته می شود رئیسعلی با تمام جان و مال خود به مبارزه با انگلیس پرداخته است به همین دلیل آموختن درس در مکتب اسلام بوده است.

وی به بصیرت رئیسعلی دلواری اشاره کرد و گفت: در آن زمانی که در پایتخت این کشور روس ها و انگلیسی‌ها بودند و تصمیم‌گیری‌ها در سفارت‌ها انجام می گرفت او در دلوار در برابر تجاوز انگلیسی‌ها ایستاد و تنها راه را مبارزه مسلحانه دانست.

وی گفت: انگلیس پس از شکست در بوشهر هیچ‌گاه در حوزه خلیج فارس جرات تجاوز نداشته است.

امام جمعه بوشهر عنوان کرد: اکنون رئیسعلی دلواری زنده است چرا که با خونش هزاران رئیسعلی دلواری را به وجود آورد.

صفایی بوشهری به دستگیری تفنگداران آمریکایی اشاره و خاطرنشان کرد: این رشادت‌های نیروهای مسلح، سپاه و بسیج بیانگر زنده بودن رئیسعلی دلواری‌ها است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: هر روز شاهد هجمه‌های مختلف دشمنان در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستیم اما با رهبری مقام معظم رهبری و سرداران بزرگ می‌توانیم مانع هجوم دشمنان شویم.