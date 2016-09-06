به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری عصر سهشنبه در همایش روز مبارزه با استعمار اظهار داشت: اگر در زمان معاصر تاریخ مبارزات ضد استکباری را مطالعه کنیم میبینیم که یکی از چهرههایی که در تراز اسلام و قرآن بوده رئیسعلی دلواری است.
وی افزود: اسلام خواهی، بصیرت، ولایتمحوری، استکبار ستیزی، جهادگری و استقلالخواهی شش ویژگی ارزشمند و بارز رئیسعلی دلواری بوده است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر عنوان کرد: اگر گفته می شود رئیسعلی با تمام جان و مال خود به مبارزه با انگلیس پرداخته است به همین دلیل آموختن درس در مکتب اسلام بوده است.
وی به بصیرت رئیسعلی دلواری اشاره کرد و گفت: در آن زمانی که در پایتخت این کشور روس ها و انگلیسیها بودند و تصمیمگیریها در سفارتها انجام می گرفت او در دلوار در برابر تجاوز انگلیسیها ایستاد و تنها راه را مبارزه مسلحانه دانست.
وی گفت: انگلیس پس از شکست در بوشهر هیچگاه در حوزه خلیج فارس جرات تجاوز نداشته است.
امام جمعه بوشهر عنوان کرد: اکنون رئیسعلی دلواری زنده است چرا که با خونش هزاران رئیسعلی دلواری را به وجود آورد.
صفایی بوشهری به دستگیری تفنگداران آمریکایی اشاره و خاطرنشان کرد: این رشادتهای نیروهای مسلح، سپاه و بسیج بیانگر زنده بودن رئیسعلی دلواریها است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: هر روز شاهد هجمههای مختلف دشمنان در حوزههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستیم اما با رهبری مقام معظم رهبری و سرداران بزرگ میتوانیم مانع هجوم دشمنان شویم.
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