به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، کاشغر یکی از شهرهای غربی چین، اولین شهری است که پیدایش جاده ابریشم را در قرن یکم پیش از میلاد به چشم دیده است. این روزها این شهر در آستانه احیای دوباره این جاده و شکل‌گیری نقطه آغاز جدیدی در روابط چین و کشورهای غربی است.

شی جین پینگ، رئیس‌جمهور 63 ساله چین و رئیس حزب کمونیست این کشور می‌خواهد این جاده قدیمی را دوباره احیا کرده و جاده ابریشم جدیدی را در راستای همان راه قدیمی ایجاد کند. این پروژه از طرح‌های بسیار بزرگ چین است که در حدود 60 کشور جهان را به خود مشغول خواهد کرد و نیمی از جمعیت جهان را شامل می‌شود. در واقع، چین می‌خواهد تجارت را در راستای همین جاده ادامه داده و زیرساخت‌های مربوط به آن را توسعه دهد.

در این میان، پکن این پروژه را با 40 میلیارد دلار کلید زده و قرار است منابع آن را در ساختن جاده‌های جدید، راه‌آهن و خط لوله‌هایی از لیتوانی تا شاخ آفریقا، سریلانکا تا فلسطین و پاکستان تا ایران مورد استفاده قرار دهد. دو خط راه‌آهن، این جاده را به سمت اروپا و آلمان امتداد داده و یکی از آن‌ها ژنگژو را به هامبورگ در آلمان و چانگینگ را به دویزبورگ وصل می‌کند.

برای پیدا کردن منابع مالی این جاده بزرگ اقتصادی، جمهوری خلق چین شرکتی را تأسیس کرده است: «بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا». همان بانکی که نمایندگان مجلس ایران، سوم شهریورماه سال جاری با عضویت دولت ایران در آن موافقت کردند.

چین که برای سال‌ها درخواست ورود به مناطق تصمیم‌گیر اقتصادی دنیا مانند بانک جهانی و یا صندوق بین‌المللی پول را داشت و با مخالفت‌های آمریکا در این زمینه روبه‌رو می‌شد، با راه‌اندازی این بانک به همراه 57 کشور دیگر دنیا آن‌ هم درحالی‌که آمریکا با این اقدام مخالف بود، نشان داد توانایی به راه انداختن زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به اهدافش را دارد. از جمله کشورهایی که در ساخت این بانک بزرگ بین‌المللی نقش داشتند می‌توان از انگلستان، فرانسه و آلمان نام برد. به نظر می‌رسد تمام کشورهای دنیا در حال پیوستن به چین برای راه‌اندازی این پروژه بزرگ هستند.

اما پکن با راه‌اندازی جاده بزرگ ابریشم به دنبال رسیدن به چه اهدافی است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که پکن، مقامات خود را برای کار بر روی پروژه بزرگ جاده ابریشم جدیدی در کاشغر مستقر کرده است. این جاده کوهستانی به سمت پاکستان گسترش‌ یافته است و زمانی که عملیات اجرایی آن تمام شود، گذرگاه خونجراب را به گوادر وصل خواهد کرد. در واقع این محل، نقطه اتصال به دریای عرب برای تجارت خواهد بود.

مطالعات امکان‌سنجی خط راه‌آهن جدید برای وصل کردن قرقیزستان و قزاقستان نیز روی میز مهندسان چینی قرار دارد؛ در حالی‌که این خطوط راه‌آهن پیشنهادی، از نظر فنی چالشی عظیم به‌حساب می‌آید، به دلیل اینکه چینی‌ها پیش‌ از این نیز خط راه‌آهنی به‌سوی تبت در ارتفاعات بالای 5 هزار متر کشیده بودند، بنابراین به نظر نمی‌رسد اقدامات دیگر نیز در این خصوص غیرممکن به نظر برسد.

این مسئله کاملاً مشخص است که حزب کمونیست چین، در حال سرمایه‌گذاری عظیم بر روی مسیرهای حمل‌ونقل خود به‌ سوی آسیای مرکزی و یافتن مناطق اقتصادی جدید است. استاندارد زندگی در میان ساکنان کاشغر در حال افزایش است و پارک‌های با تکنولوژی بالا که از محل مالیات مردمی ساخته‌شده‌اند، شغل‌های جدیدی را برای مرکز استان اورومچی چین ایجاد کرده‌اند. رشد اقتصاد در استان سین کیانگ به 9 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود این میزان رشد اقتصادی افزایش بیشتری پیدا کند.