شایستگی در انتصابات مانع بروز تخلفات اداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آذربختی در همایش آموزشی تخصصی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استان لرستان، با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تخلفات اداری اظهار داشت: بررسی پرونده‌های موجود نشان می‌دهد بخشی از تخلفات، پیش از آنکه ناشی از قصد و نیت برای تخلف باشد، در نتیجه ناآگاهی از قوانین، ضعف در اجرای مقررات و یا قرار گرفتن افراد فاقد تجربه و تخصص کافی در جایگاه‌های مدیریتی شکل می‌گیرد.

۸۳ درصد پرونده‌های ارجاعی مربوط به شهرداری‌هاست

وی با اشاره به آمار پرونده‌های بررسی‌شده در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری افزود: از مجموع پرونده‌هایی که طی چهار ماه گذشته به این هیأت ارجاع شده، حدود ۸۳ درصد مربوط به کارکنان شهرداری‌ها بوده است.

رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استانداری لرستان ادامه داد: بررسی و ارزیابی این پرونده‌ها نشان می‌دهد بیش از ۹۵ درصد تخلفات بررسی‌شده در حوزه شهرداری‌ها، به نوعی ناشی از دخالت شوراهای اسلامی شهر در امور اجرایی شهرداری‌ها بوده است.

آذربختی تصریح کرد: شوراهای اسلامی شهر از جایگاه و وظایف قانونی مشخصی برخوردارند و نباید در امور اجرایی شهرداری‌ها ورود کنند، چراکه تداخل وظایف نظارتی و سیاست‌گذاری شورا با مدیریت اجرایی شهرداری می‌تواند زمینه‌ساز بروز تخلف و اختلال در فرآیند مدیریت شهری شود.

ضرورت رعایت مرز قانونی میان شورا و شهرداری

وی با تأکید بر اهمیت رعایت مرز قانونی میان وظایف شوراهای اسلامی شهر و مدیریت اجرایی شهرداری‌ها گفت: هر یک از نهادهای مدیریت شهری باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود عمل کنند و رعایت این تفکیک، یکی از الزامات مهم برای جلوگیری از ایجاد زمینه‌های تخلف و افزایش کارآمدی مدیریت شهری است.

رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استانداری لرستان افزود: پایبندی مدیران و کارکنان به قوانین و مقررات، علاوه بر کاهش تخلفات، موجب شفافیت بیشتر در فرآیندهای اداری و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.

انتصاب افراد شایسته، عامل پیشگیری از تخلفات

آذربختی در بخش دیگری از سخنان خود، انتصاب مدیران بر اساس تخصص، تجربه و شایستگی حرفه‌ای را یکی از عوامل مهم در پیشگیری از تخلفات اداری دانست و اظهار کرد: بخشی از تخلفاتی که در استانداری و واحدهای تابعه مورد بررسی قرار گرفته، ناشی از ضعف تسلط و توانمندی برخی مدیرانی بوده که بدون برخورداری از تجربه و دانش کافی در جایگاه مدیریتی قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: در فرآیند انتصابات باید ضوابط قانونی، تخصص، تجربه، توانمندی و شایستگی افراد به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه انتخاب افراد شایسته و توانمند می‌تواند بخش قابل توجهی از زمینه‌های بروز تخلف را از بین ببرد.

رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استانداری لرستان خاطرنشان کرد: مدیرانی که شناخت کافی از قوانین و مقررات نداشته باشند، ممکن است در فرآیند تصمیم‌گیری یا اجرای امور، ناخواسته مرتکب تخلف شوند و از این رو، توجه به توانمندی و دانش مدیریتی افراد در زمان انتصاب اهمیت ویژه‌ای دارد.

آموزش؛ راهکاری برای کاهش تخلفات اداری

آذربختی با تأکید بر نقش آموزش در پیشگیری از تخلفات اداری گفت: بسیاری از تخلفات ممکن است نه از روی عمد، بلکه به دلیل ناآگاهی یا تسلط نداشتن مدیران و کارکنان بر قوانین و مقررات رخ دهد و به همین دلیل آموزش مستمر باید به عنوان یکی از ابزارهای اصلی پیشگیری مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: آشنایی مدیران و کارکنان با قوانین و مقررات اداری، حدود اختیارات، وظایف قانونی و مسئولیت‌های ناشی از تصمیمات اداری می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌های تخلف جلوگیری کند.

رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استانداری لرستان بر ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و مستمر تأکید کرد و گفت: آموزش‌های مرتبط با قوانین و مقررات اداری باید به‌صورت هدفمند و مستمر دنبال شود تا کارکنان و مدیران پیش از مواجهه با مسائل و موقعیت‌های حساس اداری، از چارچوب‌های قانونی و مسئولیت‌های خود آگاهی کافی داشته باشند.

آذربختی در پایان اظهار کرد: پیشگیری از تخلفات اداری نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات شامل انتصاب افراد شایسته، رعایت دقیق قوانین، تفکیک صحیح وظایف، نظارت مستمر و آموزش تخصصی مدیران و کارکنان است و تقویت این مؤلفه‌ها می‌تواند به کاهش پرونده‌های تخلفات و ارتقای سلامت نظام اداری در استان کمک کند.