باستان شناسی و موزه به کتاب های تاریخ راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، لیلا کفاش زاده مسئول دفتر کودک و نوجوان پژوهشگاه با اعلام این خبر افزود:این دفتر از سال های گذشته همکاری های گوناگونی با وزارت آموزش و پروش داشته است .

وی برنامه ریزی های هماهنگ با کمیته رشد و تکامل همه جانبه کودکان برای هفته ملی کودک، هم اندیشی در نشست های تخصصی کودکان و بازدید های هدفمند دانش آموزان از موزه ها را از جمله همکاری های به عمل آمده میان این دو نهاد اعلام کردوافزود: آخرین همکاری مابا توجه به نزدیک شدن ماه مهر و شروع سال تحصیلی جدید ، همکاری در تالیف کتاب های درسی بوده است.

او اظهار داشت :کارشناسان پژوهشگاه جلسات متعددی با همکاران بخش تالیف کتاب های درسی آموزش و پرورش داشته اند که حاصل این جلسات کارشناسی، اختصاص بخش قابل توجهی از کتاب تاریخ برای نخستین بار به موضوع باستان شناسی و موزه است.

وی با اشاره به مطرح شدن مباحثی همچون چیستی و اهمیت تاریخ، پژوهش تاریخی، تاریخچه زمان و انواع گاهنگاری و نقشه های تاریخی دردرس اول و دوم کتاب تاریخ گفت: بخش گاهنگاری افزون بر تعریف و تاریخچه گاهنگاری معانی اسامی روزها و ماه های گاه شماری در اوستا و تقویم جلالی به سادگی تشریح و برای دانش آموزان توضیح داده شده است.

به گفته کفاش زاده ،تصاویر بسیار زیبایی از متن سنگ نوشته بیستون به همراه ترجمه فارسی، منشور کوروش و سکه های هخامنشی، طاق بستان ،تخت جمشید و شاهچراغ نیزدر کتاب چاپ شده است. دردرس سوم کتاب تاریخ با عنوان باستان شناسی در جستجوی میراث فرهنگی تعریف جامعی از باستان شناسی و محوطه های باستانی، سن آثار باستانی، موزه ها و اهمیت حفظ و مرمت آثار تاریخی در این درس به دانش آموزان ارائه شده است.

به گفته او نقش رستم، محوطه باستانی کنار صندل جیرفت و باستان شناسی در حال انجام کار در شهر سوخته تصاویر این بخش از کتاب هستند که به خوبی کودکان را با فرهنگ غنی کشورشان آشنا می کند.

مسئول دفتر کودک و نوجوان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری همچنین گفت :معرفی فرهنگنامه کودکان ونوجوانان به عنوان نخستین فرهنگنامه تالیفی کودکان می تواند کمک شایانی برای انجام پژوهش های دانش آموزی در حوزه فرهنگ و تاریخ به شمار آید که از دیگر نکات قابل توجه این فصل از کتاب است.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی توسط سیداحمد محیط طباطبایی به مدت ۲روز برای سرگروه دبیران تاریخ سراسر کشور در ادامه همکاری علمی پژوهشگاه و بخش تالیف کتاب های درسی آموزش و پرورش اظهار داشت : در این کارگاه آموزشی افزون بر شیوه تدریس این کتاب اهمیت تاریخ و باستان شناسی و جایگاه این درس در دوره دبیرستان اشاره و توضیح داده شد که یاد گیری این مفاهیم چگونه می تواند در حفظ و ترویج هویت ایرانی در نسل آینده تاثیر گذار باشد.