داوود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به صدور اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان البرز مبنی بر بارش باران در ارتفاعات استان، نیروهای امدادی هلال احمر البرز به حالت آماده باش ویژه درآمدند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه حجم مسافرت ها در محورهای مواصلاتی استان افزایش داشته است، گفت: ۱۶ دستگاه آمبولانس، ۵ سِت نجات و تیم های (آن سِت) جمعیت هلال احمر استان به حالت آماده باش درآمده اند.

رجبی با اشاره به اینکه نیروهای امدادی در ۱۵ پایگاه ثابت، سیار و مراکز شعب و ستاد مرکزی جمعیت هلال احمر استان به حالت آماده باش هستند، گفت: ۱۵ تیم سیلاب و کوهستان در سطح استان به حالت آنلاین درآمده تا در مواقع لزوم امدادرسانی کنند.