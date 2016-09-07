  1. استانها
  2. البرز
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۵۱

در پی صدور اطلاعیه هواشناسی؛

نیروهای امدادی هلال احمر البرز به حالت آماده باش ویژه درآمدند

نیروهای امدادی هلال احمر البرز به حالت آماده باش ویژه درآمدند

کرج - معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر البرز گفت: در پی صدور اطلاعیه هواشناسی استان و احتمال بارش در ارتفاعات نیروهای امدادی هلال احمر البرز به حالت آماده باش ویژه درآمدند.

داوود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به صدور اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان البرز مبنی بر بارش باران در ارتفاعات استان، نیروهای امدادی هلال احمر البرز به حالت آماده باش ویژه درآمدند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه حجم مسافرت ها در محورهای مواصلاتی استان افزایش داشته است، گفت: ۱۶ دستگاه آمبولانس، ۵ سِت نجات و تیم های (آن سِت) جمعیت هلال احمر استان به حالت آماده باش درآمده اند.

رجبی با اشاره به اینکه نیروهای امدادی در ۱۵ پایگاه ثابت، سیار و مراکز شعب و ستاد مرکزی جمعیت هلال احمر استان به حالت آماده باش هستند، گفت: ۱۵ تیم سیلاب و کوهستان در سطح استان به حالت آنلاین درآمده تا در مواقع لزوم امدادرسانی کنند.

کد مطلب 3763885

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها