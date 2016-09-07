۱۱ هزار دانشجو در دانشگاه بوعلی سینا تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی ظهر چهارشنبه در هشتمین کنفرانس بینالمللی فناوری اطلاعات و دانش که در دانشگاه بوعلیسینا برگزار شد، به سابقه ۴۱ ساله دانشگاه بوعلی سینا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۱ هزار دانشجو در دانشگاه بوعلیسینا در حال تحصیل هستند که بیش از ۴۰۰۰ نفر معادل ۴۰ درصد آنها در مقطع تحصیلات تکمیلی و در ۶۰ گروه آموزشی به تحصیل اشتغال دارند.
رئیس دانشگاه بوعلیسینا با بیان اینکه این دانشگاه ۱۳ دانشکده دارد، عنوان کرد: این دانشگاه ۴۳۰ عضو هیئت علمی دارد که از این تعداد ۱۱۰ نفر استاد تمام، ۹۵ دانشیار و تعدادی نیز استادیار و مربی هستند.
وی با بیان اینکه این دانشگاه در زمینه پژوهشی دارای رتبههای خوبی است، افزود: دانشگاه بوعلی در بین دانشگاههای وزارت علوم در بین دانشگاههای جامع قرار دارد و رتبه نهم را از آن خود کرده است.
غلامی با اشاره به اینکه مأموریتگرایی و تشکیل هستههای علمی و پژوهشی در دستور کار دانشگاه بوعلیسینا قرار دارد، گفت: دانشگاه بوعلیسینا در چند سال گذشته برنامه راهبردی نسبتا خوبی را تنظیم و تصویب کرده است.
ویبا بیان اینکه دانشگاه بوعلی در شاخصهای آموزشی رتبه پنجم را در کشور دارد، افزود: این دانشگاه جزو یک درصد دانشگاههای تأثیرگذار در علم جهان است.
