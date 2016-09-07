پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار به ایران نقدی و با ارز غیرآمریکائی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، دولت آمریکا تأئید کرد که مبلغ ۱.۷ میلیارد دلاری که در سال جاری به ایران داده است را به غیر از ارز دلار و به صورت نقد پرداخت کرده است.

به گزارش آسوشیتد پرس، «دان سلاک» (Dawn Selak) سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه ای در این باره اعلام کرد: پرداخت نقدی این مبلغ به دلیل برجای بودن تحریم های بین المللی و آمریکائی علیه ایران لازم بود.

شایان ذکر است، «الیزابت ترودو» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته در این باره اعلام کرده بود: واشنگتن نمی تواند به خاطر حساسیت های دیپلماتیک مطالب بیشتری را درباره پرداخت پول در ۱۹ ژانویه اعلام کند.

گفتنی است، در چهارم فوریه سال جاری و به دنبال رسانه ای شدن پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار اولیه از بدهی ایران در ماه ژانویه، «اِد رویس» رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه ای به «جان کری» وزیر خارجه آمریکا خواستار ادای توضیحات وی درباره توافق پیرامون پرداخت مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار به ایران و تعیین زمان بندی آن شد.

در ۱۷ مارس نیز «جولیا فری فیلد» معاون وزیر خارجه در پاسخ به «اِد رویس» نوشته بود: ایران ۴۰۰ میلیون دلار اصل پول خود را از آمریکا دریافت و قرار است ۱.۳ میلیارد دلار نیز به عنوان سود توافقی برای مدت زمان بلوکه شدن دارایی خود در آمریکا را از ما دریافت کند.

در این خصوص، «تام کاتن» نماینده تندرو جمهوری خواه هم پیشتر اوباما را به پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار «باج» به ایران متهم کرده بود.

گفتنی است، ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بابت عدم تحویل ۴۰۰ میلیون دلار مندرج در یک قرارداد اجرایی‌نشده مربوط به خرید تسلیحاتی، به «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» شکایت کرده بود؛ اما مقامات آمریکایی تأکید داشته اند که از شکست در پرونده حقوقی قرارداد تسلیحاتی در دادگاه لاهه مربوط به دوران ستمشاهی مطمئن بوده و از این رو پرداخت این عدد را معامله‌ای به نفع مالیات دهندگان توصیف و مجبور شدند اصل و سود رقم مذکور را به صورت توافقی به جمهوری اسلامی ایران پرداخت کنند.