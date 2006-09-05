به گزارش خبرگزاري مهر، كميته روابط عمومي بيست و سومين جشنواره فيلم كوتاه تهران اعلام كرد فيلم هاي "يك قفس آزادي"، "ديوار زندگي"، "دست سياه، نان سفيد"، "خفتگان بيدار"، "ساخت ايران"، "لحظه هاي بم"، "آن سوي نرده ها" و "نسيم عطر پيراهن" در بخش مرور جشنواره نمايش داده مي شود.

جواد مزدآبادي در جشنواره فيلم كوتاه امسال يكي از اعضا هيات انتخاب بخش سينماي جوان است. جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران با هدف ارتقاء سطح آگاهي، تجربه و بينش نسل جوان و بسط و تعميم ارزش هاي والاي انساني، ديني و فرهنگي و پرورش هنرمنداني متعهد، نوگرا و توانمند 30 آبان تا پنجم آذر در تهران برگزار مي شود.