۲۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۵۶

قایم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت:

صادرات غیرنفتی۱۳۰ میلیارد دلاری نیازمند رشد ۲۰ درصدی است

تبریز- قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای دستیابی به صادرات غیرنفتی ۱۳۰ میلیارد دلاری در پایان برنامه ششم، نیاز است سالانه به طور متوسط ۲۰ درصد رشد صادراتی داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان شرقی، مجتبی خسروتاج در نشست منطقه ای استانداران، سفیران و نمایندگی های جمهوری اسلامی در کشورهای منتخب در تبریز اظهار کرد: صادارات ۵۰ میلیارد دلاری کالای غیرنفتی و صادرات ۱۵ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی در سالجاری برنامه ریزی شده و برای دستیابی به صادارت ۱۳۰ میلیارد دلاری کالاهای غیر نفتی تا پایان برنامه ششم، سالانه باید به طور متوسط ۲۰ درصد رشد داشته باشیم.

وی افزود: براساس آمار ۵ ماهه گمرکات کشور، صادرات تنها ۱۰ درصد رشد داشته و طبق برنامه ۱۰ درصد از برنامه عقب هستیم.

خسروتاج اضافه کرد: البته در حال حاضر برخی از کشورهای همسایه بالای ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات دارند و ما اگر بتوانیم در پنج سال آینده به ۱۳۰ میلیارد دلار برسیم، باز رقم قابل قبولی نیست.

وی خاطرنشان کرد: البته این ارقام با توجه به ظرفیت های کشور هدف گذاری شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به حضور سفیران ایران در پنج کشور روسیه، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در نشست امروز اشاره کرد و گفت: در محدوده پنج کشور که در دور هم جمع شده ایم در سال گذشته و بر اساس آمار گمرکات، در بحث صادرات غیر نفتی دو میلیارد دلار به این کشورها صادرات داشتیم که رقم چندانی نیست.

وی ادامه داد: اما این رقم در ۴ ماهه اول سالجاری به ۹۰۰ میلوین دلار رسیده که پیش بینی می کنیم در پایان سال به سه میلیارد دلار برسد که نشان دهنده رشد ۵۰ درصدی و رضایت بخش است، اما ظرفیت کشور برای صادرات به این کشورها بیش از اینهاست.

خسروتاج گفت: برگزاری چنین نشست هایی به دلیل همفکری می تواند زمینه هم افزایی در زمینه صادرات را فراهم کند.

وی به تاثیرگذاری و نقش آفرینی چهار عنصر در صادرات اشاره کرد و گفت: عنصر اول در زمینه توسعه صادراتی 'کالا' است و باید ظرفیت های این عنصر شناسایی و براساس نیازهای کشورهای همسایه تعریف شود.

خسروتاج گفت: مقایسه تطبیقی در سازمان توسعه تجارت در این زمینه انجام شده و مشخص کرده ایم که نیازهای اولیه واردات کشورهای همسایه از جمله روسیه و ترکیه چیست.

رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: مقصد کالا، عنصر دومی است که باید بر اساس آن طرف های تجاری تعریف شوند و تمامی دستگاه می توانند این اقدام را انجام و خریداران را تشخیص دهند.

خسروتاج گفت: عنصر سوم شناسایی فعالان این صنعت است، زیرا که عده ای بازار را خراب می کنند و با تقلب اعتبار را از بین می برند و اگر قرار است فعالان تجاری به عنوان سفیران اقتصادی کشور در کشورهای خارج باشند، باید از سوی سفیران و نمایندگان جمهوری اسلامی پایش شوند و ایران باید از برند و نام و نشان مشخصی در عرصه تجارت برخوردار شود.

وی از چگونگی صدور کالا و خدمات به عنوان عنصر چهارم و مهم در عرصه صادرات نام برد و گفت: زمانی که کالا، مقصد و فعال مشخص است باید نحوه مشخص شدن بستر مقرراتی انجام شود و متولی مذاکره کننده در باره تعرفه ها، ترانزیت و تسهیلات روادید مشخص شود.

