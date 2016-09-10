صادرات غیرنفتی۱۳۰ میلیارد دلاری نیازمند رشد ۲۰ درصدی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان شرقی، مجتبی خسروتاج در نشست منطقه ای استانداران، سفیران و نمایندگی های جمهوری اسلامی در کشورهای منتخب در تبریز اظهار کرد: صادارات ۵۰ میلیارد دلاری کالای غیرنفتی و صادرات ۱۵ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی در سالجاری برنامه ریزی شده و برای دستیابی به صادارت ۱۳۰ میلیارد دلاری کالاهای غیر نفتی تا پایان برنامه ششم، سالانه باید به طور متوسط ۲۰ درصد رشد داشته باشیم.

وی افزود: براساس آمار ۵ ماهه گمرکات کشور، صادرات تنها ۱۰ درصد رشد داشته و طبق برنامه ۱۰ درصد از برنامه عقب هستیم.

خسروتاج اضافه کرد: البته در حال حاضر برخی از کشورهای همسایه بالای ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات دارند و ما اگر بتوانیم در پنج سال آینده به ۱۳۰ میلیارد دلار برسیم، باز رقم قابل قبولی نیست.



وی خاطرنشان کرد: البته این ارقام با توجه به ظرفیت های کشور هدف گذاری شده است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به حضور سفیران ایران در پنج کشور روسیه، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در نشست امروز اشاره کرد و گفت: در محدوده پنج کشور که در دور هم جمع شده ایم در سال گذشته و بر اساس آمار گمرکات، در بحث صادرات غیر نفتی دو میلیارد دلار به این کشورها صادرات داشتیم که رقم چندانی نیست.



وی ادامه داد: اما این رقم در ۴ ماهه اول سالجاری به ۹۰۰ میلوین دلار رسیده که پیش بینی می کنیم در پایان سال به سه میلیارد دلار برسد که نشان دهنده رشد ۵۰ درصدی و رضایت بخش است، اما ظرفیت کشور برای صادرات به این کشورها بیش از اینهاست.



خسروتاج گفت: برگزاری چنین نشست هایی به دلیل همفکری می تواند زمینه هم افزایی در زمینه صادرات را فراهم کند.



وی به تاثیرگذاری و نقش آفرینی چهار عنصر در صادرات اشاره کرد و گفت: عنصر اول در زمینه توسعه صادراتی 'کالا' است و باید ظرفیت های این عنصر شناسایی و براساس نیازهای کشورهای همسایه تعریف شود.

خسروتاج گفت: مقایسه تطبیقی در سازمان توسعه تجارت در این زمینه انجام شده و مشخص کرده ایم که نیازهای اولیه واردات کشورهای همسایه از جمله روسیه و ترکیه چیست.

رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: مقصد کالا، عنصر دومی است که باید بر اساس آن طرف های تجاری تعریف شوند و تمامی دستگاه می توانند این اقدام را انجام و خریداران را تشخیص دهند.

خسروتاج گفت: عنصر سوم شناسایی فعالان این صنعت است، زیرا که عده ای بازار را خراب می کنند و با تقلب اعتبار را از بین می برند و اگر قرار است فعالان تجاری به عنوان سفیران اقتصادی کشور در کشورهای خارج باشند، باید از سوی سفیران و نمایندگان جمهوری اسلامی پایش شوند و ایران باید از برند و نام و نشان مشخصی در عرصه تجارت برخوردار شود.



وی از چگونگی صدور کالا و خدمات به عنوان عنصر چهارم و مهم در عرصه صادرات نام برد و گفت: زمانی که کالا، مقصد و فعال مشخص است باید نحوه مشخص شدن بستر مقرراتی انجام شود و متولی مذاکره کننده در باره تعرفه ها، ترانزیت و تسهیلات روادید مشخص شود.