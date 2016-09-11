به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ علی اکبر صالحی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته گفت: بعد از جنگ تحمیلی نظام تصمیم گرفت که پروژه احداث نیروگاه هسته ای را با جدیت دنبال کند اما این بار باید این کار با تجربه های گرانبها صورت پذیرد.

وی افزود: پس از جنگ به این نتیجه رسیدیم اگر در خیلی زمینه ها خودکفا نیستیم باید خود اتکا شویم به همین علت وقتی ورود پیدا کردیم در ساخت نیروگاه های هسته ای تصمیم گرفته شد حتما در تامین سوخت مطمئن نیروگاه هم اقدام کند که همان چرخه سوخت است.

صالحی گفت: پس از انقلاب مطالعاتی را انجام دادیم و ارزیابی های متعددی انجام شد و دانشگاه صنعتی شریف و وزارت نیرو مطالعاتی را انجام دادند و به تعداد نیروگاه هسته ای رسیدیم که ۸ نیروگاه عدد نهایی در افق ۱۰ تا ۱۵ سال بود و ۸ تا ۱۰ درصد از سهم تولید برق قرار بود که هسته ای باشد.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: البته از بعد اقتصادی باید پارامترهای متعددی در نظر گرفته شود مثلا نرخ تنزیل بانکی یکی از عوامل است. موضوع دوم قیمت سوخت های فسیلی را باید چقدر بگیریم. مثلا سوخت فسیلی برای نیروگاه ها تقریبا مجانی است و در این صورت نیروگاه هسته ای نمی تواند با نیروگاه سوخت های فسیلی رقابت کند.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرده است که باید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته ای تولید در یک افق بلند مدت تولید شود. ما همان ۲۰ هزار مگا وات را به عنوان افق بلند مدت خود برای احداث نیروگاه هسته ای در نظر گرفتیم و برای یک برنامه میان مدت که ۱۵ سال است، ۸ هزار مگاوات برق تولید خواهد کرد.

وی گفت: اکنون یک هزار مگاوات داریم و شنبه هم کلنگ دو نیروگاه هزار و پنجاه و هفت مگاواتی به زمین زده شد که ده سال و نیم زمان می برد تا این دو نیروگاه در خط تولید قرار گیرند.

صالحی گفت: در این میان با چند کشور از جمله چین در حال مذاکره هستیم که نیروگاه های دیگری ساخته شود، کشور چین هم اکنون ۲۰ نیروگاه در حال ساخت دارد و در امر ساخت نیروگاه کشوری پیشرو و خوشنام است البته کشورهای دیگری هم اعلام آمادگی کردند که چون در ابتدای مذاکرات قرار داریم بیان نامشان ضرورتی ندارد.

وی افزود: در طول این ۱۰ سال که این دو نیروگاه در حال احداث است قطعا برای ساخت نیروگاه های دیگر نیز اقدام خواهد شد.

وی با بیان اینکه طبق قرارداد، ساخت هر نیروگاه باید ده سال و نیم پایان یابد گفت: به طور معمول برای ساخت نیروگاه ۸ سال زمان نیاز است اما نیروگاه بوشهر زمانی که کار ساختش شروع شد از جنگ آسیب دید و ۱۰ تا ۱۵ سال رها شده بود و شرایط اسفناکی داشت.

صالحی ادامه داد: روسیه در آن زمان یک نیروگاه را که ساختش با فناوری غربی بود، با یک فناوری شرقی سازگار کرد. مسائل اقتصادی و دیگر مسائل دیگر باعث شده بود که ساخت نیروگاه اتمی بوشهر مدت زمان بیشتری طول بکشد.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: اکنون برای ساخت این دو نیروگاه که ۱۰.۵ سال است زمان منطقی است و اگر تاخیر بوجود بیاید برای آن جریمه در نظر گرفته خواهد شد.

وی درباره میزان نقش متخصصان داخلی در ساخت این دو نیروگاه جدید افزود: بخش ساختمانی نیروگاه را ایران خواهد ساخت و تقریبا ۳۰ درصد از حجم قرارداد را به خود خواهد داد و در بخش قابل توجهی از تجهیزات خارج از جزیره هسته ای را می توانیم بسازیم و لذا در قرارداد به گونه ای در نظر گرفته شده است که اگر صنایع ایران در چارچوب استاندارد در نظر گرفته شده بسازند روس ها امادگی دارند که این تجهیزات را به ایرانی ها واگذار کنند.

رئیس سازمان انرژی اتمی درباره ساخت نیروگاه های کوچک ۳۶۰ مگاواتی گفت: پیش از این طراحی این نیروگاه ها توسط دانشمندان ایرانی صورت می گرفت و شرکت های اروپایی آن را بررسی و تأیید می کردند اما اکنون در آستانه عقد قرارداد برای طراحی رآکتور ۳۶۰ مگاواتی در دارخوئین هستیم.

علی اکبر صالحی افزود: الگوی ساخت این رآکتور از سوئیس گرفته شده و بر اساس آن یک طراحی جدیدی برای نیروگاه ۳۶۰ مگاواتی توسط مهندسان سازمان انرژی اتمی صورت گرفته است. هم اکنون طراحی این رآکتور پایان یافته و بخشی از طراحی پایه آن نیز انجام شده است.

وی درباره تأمین سوخت نیروگاه های در دست ساخت گفت: تأمین سوخت این نیروگاه ها اختیاری است بدین معنا که اگر ما اراده کنیم سوخت نیروگاه های جدید را از روسیه بگیریم، مختار هستیم و روسیه آمادگی اش را در این باره اعلام کرده است.

صالحی افزود: اگر در هشت سال آینده که اولین واحد آماده می شود قراردادی برای تأمین سوخت با روس ها می بندیم بعد از افق ۱۵ سال می توانیم مینیمم ۱۹۰ هزار سو داشته باشیم آن وقت در شرایطی قرار خواهیم گرفت که سوخت مطمئن سالانه یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی را تأمین کنیم و امیدواریم تا آن زمان با توجه به تفاهمنامه ای که در جهت ساخت سوخت با روس ها داریم و طبق ماده ۵۹ برجام که به این امر اشاره دارد، در شرایطی قرار خواهیم گرفت که سوخت یک نیروگاه را در هر سال داشته باشیم.

وی با بیان اینکه کارگروهی برای تعیین شرایط معافیت تبدیل اورانیوم غنی شده به سوخت در حال فعالیت است گفت: این کارگروه هفته آینده در جلسه ای در نیویورک مشخص خواهد کرد تحت چه شرایطی این معافیت حاصل خواهد شد.

صالحی افزود: قرار شد نخستین سوخت را چین برای ما تأمین کند و سوخت بعدی طبق برجام در ایران ساخته شود بنابراین اگر مدرن سازی رآکتور اراک در افق پنج ساله صورت پذیرد اولین سوخت را چینی ها در اختیارمان قرار می دهند و پس از آن سوخت رآکتور در ایران ساخته خواهد شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی درباره وضعیت راکتور اراک و پایبندی گروه ۱+۵ به تعهداتشان پس از برجام گفت: تاکنون بیش از هشت جلسه میان متخصصان ایرانی، چینی و آمریکایی در خصوص مدرن سازی رآکتور اراک تشکیل شده است و قرار است این قرارداد هفته آینده در پکن امضاء شود.

وی درباره علل طولانی شدن امضای‌ این قرارداد افزود: طبق برجام قرار بود یک تعهدنامه درباره مدرنسازی رآکتور اراک تنظیم شود که تهیه شد و به امضاء ۱+۵ رسید اما ما اعلام کردیم که نیازمند یک قرارداد تجاری هستیم که جزئیات مسئله در آن قید شود اکنون خوشبختانه بیش از ۹۵ درصد مفاد قرارداد تنظیم شده است و طبق وعده ای که به ما داده اند همانطور که اشاره کردم شاید کمتر از چند هفته دیگر شاهد انعقاد آن در پکنِ چین باشیم.