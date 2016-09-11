حال سینما پیروزی کرمانشاه مساعد نیست/ نیم بها شدن قیمت بلیت ها

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت روز سینما به وضعیت نامساعد سینما پیروزی کرمانشاه اشاره کرد و گفت: کرمانشاه روزگاری جزو استان های دارای بیشترین تعداد سینما در کشور بوده است و هم اکنون متاسفانه تنها دو سالن سینما دارد.

وی افزود: هم اکنون در استان کرمانشاه تنها دو سالن سینما آزادی که مجهز به تجهیزات روز سینمایی است و سینما فرهنگ که متعلق به بخش خصوصی است فعالیت می کنند که جوابگوی جمعیت دو میلیون نفری استان نیست.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه یادآور شد: در گذشته در فضای یک کیلومتری در استان کرمانشاه ۱۳ سینما وجود داشته و هم اکنون علی رغم اینکه سینما یکی از شاخص های توسعه هر جامعه محسوب می شود، استان کرمانشاه تنها دو سینما دارد.

وی خاطر نشان کرد: سینما پیروزی کرمانشاه ۶۰ سال قدمت دارد و هم اکنون ساختمان آن نیز وضعیت مناسبی ندارد و ممکن است با کوچکترین لرزش یا اتفاقی فرو بریزد.

سروری گفت: سینما پیروزی از نظر موقعیت در شهر کرمانشاه دسترسی خوبی دارد و می تواند نیاز مردم را به هنر هفتم تا حدی مرتفع کند اما متاسفانه سال هاست که متروکه شده است و به علت از بین رفتن زیرساخت ها حتی خطر جانی برای مردم دارد.

وی خواستار توجه دولت و دولتمردان استان به این موضوع شد تا جمعیت دو میلیونی استان نیز بتوانند از این ابزار توسعه برای ارتقا فرهنگ جامعه استفاده کنند و در کنار آن نیز اوقات فراغت خوبی را در کنار خانواده های خود بگذرانند.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای این سینما که حدود ۱۲ میلیارد تومان برآورد شده است، استان کرمانشاه بتواند صاحب یکی از مجهز ترین سینماهای روز دنیا با سه سالن مجزا برای اکران سه فیلم متفاوت شود.

وی با اشاره به برآوردهای صورت گرفته، اعتبار مورد نیاز برای بازسازی این سینما را ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان اعلام کرد.

سروری خاطر نشان کرد: ما حتی حاضریم پروژه را به خود دولت واگذاریم که آن را بازسازی کرده و آماده بهره برداری کند و تمام مراحل توسط خود آنان انجام پذیرد

وی زمان مورد نیاز برای بهره برداری از سینما پیروزی را یک و نیم سال در صورت تخصیص اعتبارات اعلام کرد و گفت: علاوه بر موضوع کمبود سینما در استان، وضعیت نامساعد سینما پیروزی یک خطر جدی برای شهروندان کرمانشاهی است و هر آن ممکن است باعث مشکلات جدی شود.

روز سینما خانواده های خبرنگاران رایگان فیلم ببینند مردم استان نیم بها

سروری در ادامه به برنامه های حوزه هنری به مناسبت روز سینما اشاره کرد و گفت: امروز خانواده های خبرنگاران کرمانشاهی می توانند به صورت رایگان به تماشای فیلم در سینما آزادی کرمانشاه بنشینند.

وی افزود: هم چنین مردم استان نیز می توانند با بلیت نیم بها به تماشای فیلم های در حال اکران بر روی پرده سینما آزادی بنشینند.

رئیس حوزه هنری تصریح کرد: البته در طول دیگر ایام سال ما برنامه هایی برای هنرمندان داریم و بلیت های رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد.

وی از نمایش ۵ سانس فیلم طی امروز یکشنبه ۲۱ شهریور به مناسبت روز سینما بر پرده سینما آزادی خبرداد و افزود: فیلم های «ناردون» در سه سانس و «آبنبات چوبی» در دو سانس طی امروز آماده تماشای علاقه مندان است.

سروری تصریح کرد: سانس های ۱۰ تا ۱۲، ۱۵ تا ۱۷ و ۱۷ تا ۱۹ برای فیلم «ناردون» و سانس های ۱۹ تا ۲۱ و ۲۱ تا ۲۳ برای فیلم «آبنبات چوبی» در نظر گرفته شده است.