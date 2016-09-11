۴۲ هکتار زمین زراعی در نهاوند زیر کشت انواع گیاهان دارویی است

احمد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرستان نهاوند قطب برتر تولید گیاهان دارویی است اما متأسفانه نبود صنایع تبدیلی، صنایع بسته‌بندی و فرآوری گیاهان دارویی در این شهرستان سبب شده از همه ظرفیت‌های شهرستان در این زمینه به‌خوبی استفاده نشود.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۲ هکتار از اراضی آبی نهاوند زیر کشت گیاهان دارویی قرارگرفته، گفت: به‌طور میانگین این وسعت کشت گیاه دارویی در شهرستان ۳۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای نهاوند ارزآوری داشته است.

وی عنوان کرد: نهاوند به دلیل شرایط ویژه آب و هوایی از مناطق مستعد کشت گیاهان دارویی در استان همدان بوده که در این زمینه نیز با ۴۲ هکتار سطح زیر کشت رتبه نخست را در استان به خود اختصاص داده است.

باقری آرتیشو (کنگر فرنگی)، گل همیشه‌بهار، کاسنی، زعفران، گل‌گاوزبان، گل‌محمدی، اسطوخودوس، سیر و موسیر به ۲ صورت کشت بهاره و پاییزه در شهرستان نهاوند را ازجمله گیاهان دارویی پرورش داده‌شده عنوان کرد و گفت: طی ۳ سال گذشته در شهرستان نهاوند ۹۵ هکتار از اراضی شهرستان به پرورش گیاهان دارویی اختصاص یافته است.

رئیس جهاد کشاورزی نهاوند به مزایای کشت گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: جهاد کشاورزی ‌نهاوند در کنار توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، کشت گیاهان دارویی را در دستور کار خود قرار داده ‌چراکه کشت گیاهان دارویی ضمن اینکه به‌تناوب زراعی کمک می‌کند درآمدزایی بسیار خوبی برای کشاورزان و شهرستان دارد.

وی اظهار کرد: احداث کارگاه‌هایی برای فرآوری گیاهان دارویی و عرقیجات دارویی از نیازهای شهرستان است.