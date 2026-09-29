خسروآبادی: گوشت گراز وحشی در دالاهو کشف شد

کیوان خسروآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف و ضبط مقداری گوشت متعلق به یک قلاده گراز وحشی در جریان اقدامات کنترلی مأموران یگان حفاظت محیط زیست خبر داد.
وی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست دالاهو در جریان پایشها و اقدامات کنترلی انجامشده، موفق به شناسایی و کشف مقداری گوشت گراز وحشی از متخلفان شکار و صید شدند.
خسروآبادی افزود: پس از کشف موارد مربوطه، مأموران نسبت به توقیف آن اقدام کردند و موضوع برای شناسایی و رسیدگی به تخلف در دستور کار قرار گرفت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دالاهو ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، متخلفان شکار و صید برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حیاتوحش خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید با هدف حفاظت از تنوع زیستی و جلوگیری از تهدید گونههای جانوری و زیستگاههای آنها با جدیت دنبال میشود.
خسروآبادی از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.
وی افزود: شهروندان همچنین میتوانند موارد تخلف را از طریق تلفن گویای ۱۵۴۰ گزارش کنند تا موضوع در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود.
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