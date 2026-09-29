۱۵۰ هکتار از اراضی گلوگاه زیر کشت گیاهان دارویی رفت

کمیل عسکری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی در منطقه اظهار کرد: کارگاه آموزشی و ترویجی توسعه کشت گیاهان دارویی به مناسبت هفته دفاع مقدس در دهستان توسکاچشمه برگزار شد.

وی افزود: این کارگاه با حضور کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی مازندران، مسئولان بخش تولیدات گیاهی و مرکز جهاد کشاورزی دهستان توسکاچشمه و جمعی از کشاورزان پیشرو، در شرکت گیاهان دارویی بهدیس تجارت البرز برگزار شد.

عسکری هدف از برگزاری این برنامه را آشنایی کشاورزان با ظرفیت‌های تولید، فرآوری و بازار گیاهان دارویی عنوان کرد و گفت: شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با روند تولید، از نزدیک مراحل فرآوری گیاهان دارویی را مشاهده کردند.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اراضی دهستان توسکاچشمه در حوزه هزارجریب به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافته است، ادامه داد: در مجموع ۱۵۰ هکتار از اراضی این دهستان زیر کشت گیاهان دارویی قرار دارد.

وی گفت: سیاه‌دانه، زعفران، گل محمدی، آویشن و استاخودوس از جمله مهم‌ترین گیاهان دارویی کشت‌شده در این اراضی هستند.

عسکری توسعه کشت گیاهان دارویی را یکی از ظرفیت‌های مهم برای تنوع‌بخشی به فعالیت‌های کشاورزی دانست و تصریح کرد: افزایش بهره‌وری اراضی، ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت درآمد خانوارهای روستایی و حرکت به سمت کشاورزی اقتصادی از مهم‌ترین مزایای توسعه این محصولات است.

وی خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه از طرح‌های نوین و برنامه‌هایی که با هدف توسعه کشت گیاهان دارویی و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی منطقه اجرا می‌شود، حمایت خواهد کرد.