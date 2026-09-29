شاخص هوای اصفهان نارنجی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۸ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت ۶ صبح سهشنبه هفتم مهرماه با میانگین ۱۳ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۳۳، خیابانهای زینبیه و انقلاب ۱۱۶، بزرگراه خرازی ۱۳۵، دانشگاه صنعتی ۱۲۶، رهنان ۱۳۰، کاوه ۱۴۳، محور شرق اصفهان ۱۱۷ و ولدان ۱۳۲ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس و در ایستگاه بهارستان غربی (ملک شهر) با عدد ۱۵۹، خیابان پروین اعتصامی ۱۵۵ و کردآباد ۱۵۲ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه خیابان استانداری با عدد ۸۳، پارک زمزم ۶۷، علومپزشکی اصفهان ۶۹، رودکی و سپاهانشهر ۸۱، فرشادی ۹۵، فیض ۸۵، شهرک منتظری ۷۶ و میرزا طاهر ۸۲ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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