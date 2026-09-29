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۷ مهر ۱۴۰۵، ۷:۴۹

عراق: خروج نیروهای آمریکایی از کشور در موعد مقرر انجام می‌شود

عراق: خروج نیروهای آمریکایی از کشور در موعد مقرر انجام می‌شود

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق بر تکمیل روند خروج نظامیان آمریکایی از این کشور در موعد مقرر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تاکید کرد که روند خروج نیروهای آمریکا و نظامیان ائتلاف بین المللی از این کشور در ۳۰ سپتامبر جاری تکمیل شده و به پایان خواهد رسید.

وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون در ژوئیه گذشته اعلام کرده بود که مأموریت نظامی ائتلاف بین المللی در عراق تا انتهای ماه سپتامبر به پایان خواهد رسید. این اقدام بر اساس جدول زمان بندی توافق شده میان بغداد و واشنگتن انجام می شود.

پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در مقر پنتاگون با علی الزیدی نخست وزیر عراق دیدار و در خصوص پایان مأموریت ائتلاف بین المللی رایزنی کرده بود.

پیشتر نیز حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق اعلام کرد پیشنهاداتی درباره تمدید حضور نظامیان خارجی در این کشور مطرح شده بود، اما دولت عراق با این پیشنهادها مخالفت کرده است.

کد مطلب 6962001

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    نظرات

    • IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
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      خروج خفت بار آمریا یی ها از عراق نشانه این است که هیج جای امنی برای پایگاه های امریکا وجود ندارد وموشکهای هوا فضا سپاه پاسداران انشا الله غرب آسیا وکشورهای حاشیه خلیج فارس باید به ایران اسلامی دست دوستی وبرادری به سوی ایران دراز کنند چونکه آمریکایی ها قادر به حفاظت ازپایگاههایشان نیستند

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