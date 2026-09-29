به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تاکید کرد که روند خروج نیروهای آمریکا و نظامیان ائتلاف بین المللی از این کشور در ۳۰ سپتامبر جاری تکمیل شده و به پایان خواهد رسید.

وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون در ژوئیه گذشته اعلام کرده بود که مأموریت نظامی ائتلاف بین المللی در عراق تا انتهای ماه سپتامبر به پایان خواهد رسید. این اقدام بر اساس جدول زمان بندی توافق شده میان بغداد و واشنگتن انجام می شود.

پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در مقر پنتاگون با علی الزیدی نخست وزیر عراق دیدار و در خصوص پایان مأموریت ائتلاف بین المللی رایزنی کرده بود.

پیشتر نیز حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق اعلام کرد پیشنهاداتی درباره تمدید حضور نظامیان خارجی در این کشور مطرح شده بود، اما دولت عراق با این پیشنهادها مخالفت کرده است.