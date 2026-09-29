  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۰

حبیبی: مطالبات خانواده جان‌باختگان سانحه اتوبوس پیگیری می‌شود

حبیبی: مطالبات خانواده جان‌باختگان سانحه اتوبوس پیگیری می‌شود

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه با حضور در منازل هفت خانواده جان‌باخته سانحه اتوبوس، ضمن ابراز همدردی، بر پیگیری مطالبات آنان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه دوشنبه با حضور در منازل هفت تن از خانواده‌های جان‌باختگان سانحه واژگونی اتوبوس مسافربری کرمانشاه ـ تهران، با بازماندگان این حادثه دیدار و مراتب تسلیت و همدردی خود را به آنان اعلام کرد.

این دیدارها با همراهی فرماندار و امام‌جمعه شهرستان صحنه و اعضای شورای تأمین این شهرستان انجام شد و استاندار کرمانشاه در جریان گفت‌وگو با خانواده‌های داغدار، از نزدیک مسائل، شرایط و مطالبات آنان را مورد بررسی قرار داد.

حبیبی در این دیدارها با اشاره به شرایط دشوار خانواده‌های جان‌باختگان اظهار کرد: رنج و اندوه این خانواده‌ها برای مدیریت استان سنگین و جانکاه است و خود را در کنار آنان می‌دانیم و رسیدگی به مسائل و مطالباتشان را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از ساعات ابتدایی وقوع حادثه گفت: علاوه بر پیگیری مستمر وضعیت مصدومان و حضور در بیمارستان‌های ساوه، مسائل و درخواست‌های خانواده‌های جان‌باختگان نیز در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.

وی افزود: مجموعه مدیریت استان در حد توان خود برای کاهش آلام خانواده‌های داغدار و رفع دغدغه‌های آنان تلاش خواهد کرد و روند پیگیری مسائل مرتبط با این حادثه ادامه خواهد داشت.

حبیبی در پایان برای جان‌باختگان این سانحه طلب رحمت و مغفرت الهی و برای خانواده‌های آنان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

در حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری کرمانشاه ـ تهران که بامداد روز یکشنبه رخ داد، ۱۲ نفر از هم‌استانی‌ها جان خود را از دست دادند و ۲۲ نفر نیز مصدوم شدند که بیشتر مصدومان از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند و هم‌اکنون هشت نفر در بیمارستان‌های ساوه بستری هستند.

کد مطلب 6962002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها