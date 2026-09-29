به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه دوشنبه با حضور در منازل هفت تن از خانوادههای جانباختگان سانحه واژگونی اتوبوس مسافربری کرمانشاه ـ تهران، با بازماندگان این حادثه دیدار و مراتب تسلیت و همدردی خود را به آنان اعلام کرد.
این دیدارها با همراهی فرماندار و امامجمعه شهرستان صحنه و اعضای شورای تأمین این شهرستان انجام شد و استاندار کرمانشاه در جریان گفتوگو با خانوادههای داغدار، از نزدیک مسائل، شرایط و مطالبات آنان را مورد بررسی قرار داد.
حبیبی در این دیدارها با اشاره به شرایط دشوار خانوادههای جانباختگان اظهار کرد: رنج و اندوه این خانوادهها برای مدیریت استان سنگین و جانکاه است و خود را در کنار آنان میدانیم و رسیدگی به مسائل و مطالباتشان را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به پیگیریهای انجامشده از ساعات ابتدایی وقوع حادثه گفت: علاوه بر پیگیری مستمر وضعیت مصدومان و حضور در بیمارستانهای ساوه، مسائل و درخواستهای خانوادههای جانباختگان نیز در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.
وی افزود: مجموعه مدیریت استان در حد توان خود برای کاهش آلام خانوادههای داغدار و رفع دغدغههای آنان تلاش خواهد کرد و روند پیگیری مسائل مرتبط با این حادثه ادامه خواهد داشت.
حبیبی در پایان برای جانباختگان این سانحه طلب رحمت و مغفرت الهی و برای خانوادههای آنان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.
در حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری کرمانشاه ـ تهران که بامداد روز یکشنبه رخ داد، ۱۲ نفر از هماستانیها جان خود را از دست دادند و ۲۲ نفر نیز مصدوم شدند که بیشتر مصدومان از مراکز درمانی ترخیص شدهاند و هماکنون هشت نفر در بیمارستانهای ساوه بستری هستند.
نظر شما