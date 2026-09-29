کشت تابستانه شرق اصفهان به ثمر نشست؛ برداشت ذرت تا ۱۰۰ تُن در هکتار

پیمان فیروزنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌رغم سختی‌های تأمین آب، کشاورزان شرق اصفهان که به‌موقع و با محصولاتی با نیاز آبی متعادل کشت کرده بودند، امسال وضعیت بسیار خوبی دارند و برداشت ارزن و ذرت با عملکرد مطلوب در جریان است.

وی ادامه داد: نگرانی از به ثمر نرسیدن محصول وجود داشت اما کسانی که منابع آبی مطمئن انتخاب کرده بودند نتیجه خوبی گرفتند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه محصول اَرزن در حال برداشت است و عملکردها خوب بوده، افزود: محصول ذرت نیز به‌ویژه در مزارعی که زودتر کشت شده و از ارقام مناسب و میان‌رس استفاده کرده‌اند، در حال برداشت است و عملکرد بسیار مطلوبی دارد.

فیروزنیا خاطرنشان کرد: خاک حوضه زاینده‌رود و شهرستان اصفهان از کیفیت و پتانسیل بالایی برخوردار است و با مدیریت مناسب کشاورزان، امسال نتیجه خوبی حاصل شده است.

وی افزود: در اراضی غرب اصفهان نیز کشت برنج به پایان رسیده و برخی مزارع شروع به برداشت کردند و وضعیت خوب بوده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: امسال کشت تابستانه اصفهان ترکیبی از آفتابگردان، ذرت، ارزن، سبزی و صیفی و برنج بود که به طور عمده به ثمر نشسته و امسال موارد مشکل‌دار در تأمین آب کمتر بوده است.

فیروزنیا درباره عملکرد تولید و برداشت محصول از اراضی گفت: برداشت تازه آغاز شده است. میانگین عملکرد مورد انتظار ذرت علوفه‌ای حدود ۶۰ تُن در هکتار بوده در حالی که در برخی مزارع حدود ۱۰۰ تُن در هکتار نیز مشاهده شده است.

وی اضافه کرد: عملکرد محصول ارزن نیز بین سه تا پنج تُن در هکتار بوده و آمار نهایی پس از جمع‌بندی اعلام خواهد شد. با وجود این، در مجموع عملکرد تولید محصول در سطح استان خوب ارزیابی می‌شود.

به گزارش مهر، استان اصفهان دارای ۵۶۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی بوده که معادل پنج درصد از مساحت استان و سه درصد از اراضی کشاورزی کشور است.

مجموع اراضی زراعی قابل کشت استان حدود ۴۸۵ هزار هکتار است که در سال‌های آبی با بارش معمول، ۷۰ درصد آن به کشت محصولات زراعی مانند انواع غلات، حبوبات و محصولات علوفه‌ای، جالیزی و انواع سبزی و صیفی اختصاص می‌یابد.

تولید سالانه محصولات زراعی استان در شرایط عادی حدود ۴.۶ میلیون تن و مجموع اراضی باغی استان حدود ۸۵ هزار هکتار است، همچنین مجموع تولیدات باغی و گلخانه‌ای این خطه در شرایط عادی به حدود ۸۸۶ هزار تن می‌رسد.