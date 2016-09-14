مهدی دهقان‌نیری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره «رادیو قطار» که قرار است همزمان با برگزاری اجلاس پیرغلامان حسینی راه اندازی شود، گفت: از آنجا که پیرغلامان و مداحان برای رسیدن به اجلاسیه که در هرمزگان برگزار می شود باید مسیری طولانی را در قطار باشند ما تصمیم گرفتیم «رادیو قطار» را راه اندازی کنیم.

وی درباره این رادیوی موقتی بیان کرد: ما در روزهای رفت و برگشت مهمانان به اجلاسیه از سیستم صوتی رادیویی قطار برای اطلاع رسانی لحطه به لحظه استفاده می کنیم و در راه گزارش‌هایی با محوریت اجلاسیه و مصاحبه هایی با پیرغلامانی که در قطار هستند، تهیه و پخش می‌کنیم.

دهقان نیری درباره سه مسیر رفت و برگشت قطارها به بندرعباس برای اجلاسیه پیرغلامان حسینی عنوان کرد: قطارهایی که پیرغلامان و مداحان را به اجلاسیه می رسانند از مسیرهای تهران، مشهد و اصفهان می آیند و مهمانان ساعات زیادی را در راه هستند به همین دلیل «رادیو قطار» را با استفاده از سیستم صوتی قطار راه اندازی می کنیم تا مهمانان در طول سفر بتوانند به موضوعات و گفتگوهای مختلف گوش دهند.

وی در پایان گفت: برنامه های این رادیو در روزهای ۶ مهر که روز رفت است و روز ۹ مهر که بازگشت از اجلاسیه است ضبط و پخش می شود.