رکود شدید در صادرات صنایع چوب قم/ مشکل فقر اطلاعاتی و نبود آموزش

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صفایی شامگاه سه‌شنبه در نشست بررسسی صنعت مبلمان قم و چالش‌های پیش رو که به همت بنیاد قم پژوهی برگزار شد، گفت: اولین استفاده انسان از چوب به ۲۴۰۰ سال قبل از میلاد حضرت مسیح برمی‌گردد.

وی با اشاره به اینکه عنصر درخت در فرهنگ ایرانی ارزش و احترام زیادی برخوردار است، اضافه کرد: در دوره هخامنشی صنایع چوب در قایق‌سازی نقش مهمی داشته است.

رئیس اتحادیه صنف درودگران قم، به نقش آموزه‌های اسلامی در توسعه صنایع چوب اشاره کرد و گفت: در دوره اسلامی صنایع چوبی در تولید آثار دینی از جمله شبکه بندی، ابزار و یراق آلات مساجد و اماکن دینی مهم جلوه می‌کند.

صفایی با بیان اینکه واحدهای صنفی صنایع چوبی نسبت به صنعت تعداد کمتری هستند، گفت: در طول تاریخ به دلیل ظرافت و عمر کوتاه چوب در تولید آثار هنری نسبت به سفال و سنگ استفاده کمتری شده است.

وی سپس با اعلام این نکته که در گذشته زیان‌های جبران ناپذیری به توسعه و صادرات صنایع چوب کشور وارد شده است، گفت: قبل از دوره دولت نهم صادرات نسبتاً قابل قبولی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه داشتیم.

پیشکسوت صنایع چوب از سهم تنها دو دهم درصدی صنایع چوب ایران در صادرات چوب خبر داد و گفت: ۳۰ درصد از صادرات جهان از آسیا و ۲۰ درصد دیگر در اختیار کشوری مانند چین است.

وی شاخصه قم را در هنر منبت کار دانست و گفت: در حال حاضر صنعتگران استان در تولید مبلمان کلاسیک با رویکرد ظرافت کاری روی چوب و تولید مبلمان مدرن با رویکرد طراحی دکوراسیون فعالیت می‌کنند.

فعالیت بیش از ۳ هزار واحد صنفی

صفایی به اقدامات اتحادیه درودگران استان قم اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی شهرک صنعتی چوب، طرحی و ثبت ملی کالاهای بومی به جهت جلوگیری از کپی رایت، اقدام به درجه‌بندی تولید و فروش صنایع چوب از جمله فعالیت‌های این صنف در قم بوده است.

وی از وجود ۳ هزار واحد صنفی در قم خبر داد و گفت: تنها بیش از نیمی از این واحدهای صنفی با مجوزهای لازم و حرفه‌ای فعالیت می‌کنند.

رئیس اتحادیه درودگران قم به اشتغال‌زایی حداقل ۱۲ هزار نفری صنعت چوب قم اشاره کرد و گفت: از آنجایی که صنایع چوب گسترده و پر کاربرد است اشتغال‌زایی غیر مستقیم بسیاری پیرامون این صنعت ایجاد شده است.

صفایی ناتوانی در استفاده از ظرفیت‌های صنعت چوب، ضعف در ایجاد ارتباطات داخلی و خارجی، ضعف در کار گروهی و سرمایه‌گذاری مشترک، نبود برندینگ مستقل، عملکرد سنتی در تولید و توزیع و بسته‌بندی نامناسب را از جمله مهم‌ترین مشکلات صنایع چوب استان قم دانست.

وی با انتقاد از نبود مطالعه در ایجاد بازار مناسب و ایجاد بازارهای جدید ادامه داد: ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از اساتید برجسته و صنعتگران برجسته حوزه صنایع چوب به شدت احساس می‌شود.

۱۲ خوان برای اخذ پروانه کسب

در ادامه این نشست، یکی دیگر از پیشکسوتان حوزه صنایع چوب با تأکید بر اینکه این صنف می‌تواند یکی از پردرآمدترین صنایع استان باشد، گفت: متأسفانه سهم تولیدکنندگان صنایع چوبی در قم بسیار ناچیز است.

حسین اشراقی با انتقاد از وجود برخی از قوانین دست و پاگیر در حوزه تولید و توزیع گفت: صنعت چوب از وجود یک آیین‌نامه و دستورالعمل جامع و منسجم برای جلب حمایت و رفع مشکلات مختلف خود بی بهره است.

وی ریشه بسیاری از مشکلات صنف چوب در قم را فقر اطلاعاتی و نبود آموزش‌های مناسب اعلام کرد و گفت: در حال حاضر برای ایجاد یک واحد صنفی در تولید و توزیع به پشت سر گذاشتن حداقل ۱۲ مرحله برای دست‌یابی به پروانه کسب نیاز دارد.

عضو اتحادیه صنف درودگران قم وجود کارشناسی‌های نادرست در حوزه مالیات موجب علی الراس شدن مالیات‌های تولیدکنندگان عنوان کرد و افزود: متأسفانه ممیزهای اداره مالیات به دلیل فقر اطلاعاتی اکثر دست اندرکاران صنف چوب آنها را با مالیات‌های سنگین جریمه می‌کنند.

اشراقی با بیان اینکه علی الراس شدن بنگاه‌های کوچک تولید و توزیع و نبود ساماندهی در دریافت مالیات ارزش افزوده از کارگاه‌های بزرگ سبب ورشکستگی صنعت چوب قم شده است، گفت: نبود نوآوری در تولید و ضعف در ارتباط‌گیری و مستعمل بودن ابزارهای تولید، عدم حمایت بانک ازجمله گرفتاری‌هایی صنعت چوب استان قم است.

وی به نقش سازمان‌های مالیاتی و بانک‌ها در رکود و ضعف صادرات و توسعه صنایع چوب قم اشاره کرد و اظهار داشت: مشکلات ریز و درشت اداری سبب شده که صنعت چوب قم به رغم اینکه دومین صنعت مهم تولید مبلمان کشور است با رکود درگیر باشد.