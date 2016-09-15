به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه در مراسمی با حضور نوروزی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی، حجت الاسلام عباسی مدیر حوزه علمیه قزوین، فرج الله فصیحی رامندی رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از خیرین و نیکوکاران جشن عاطفه ها در سرای بهشتیان بنای تاریخی سعدالسلطنه قزوین برگزار شد.

وحید میرزایی در جشن عاطفه ها در قزوین که با شعار مهر در انتظار همدلی» برگزار شد اظهارداشت: هدف از برگزاری جشن عاطفه ها ترویج فرهنگ انفاق، صدقه، احسان و نهادینه کردن این موضوع بین نونهالان و نوجوانان است.

وی افزود: جشن عاطفه ها، جشن دینی و ملی کشور است که با هدف حمایت از دانش آموزان بی بضاعت و نیازمند در مهرماه هرسال برگزار می شود.

میرزایی تصریح کرد: جشن عاطفه ها حس انسان دوستی دانش آموزان را تقویت می کند و موجب تربیت عاطفی، ایجاد حس نیکوکاری و نوع دوستی بین مردم و دانش آموزان می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی قزوین یادآورشد:برگزاری چنین جشن هایی دانش آموزان رابه کار خیرو خدا پسندانه تشویق کرده و عاطفه ها را پرورش می دهد و در خودسازی انسان ها نقش مهمی دارد.

میرزایی اضافه کرد: جشن عاطفه ها فرصتی است برای عشق ورزی و مهربانی به کسانی که نیازمند دستان گرم همنوعانشان هستند و با کمک خیرین سال تحصیلی با نشاطی برای همه دانش آموزان فراهم می شود.

وی گفت: کمیته امداد امسال در آغاز سال تحصیلی جدید با انجام تغییراتی در نحوه اجرا برای اولین بار جشن عاطفه ها را در پایگاههای مرکزی برگزار می کند و یک جشن در ۲۵ شهریور و یک بار در ۱۰ مهرماه در مدارس برپا خواهد شد.

میرزایی اظهارداشت: بر اساس رویکرد جدید کمیته امداد امام خمینی با تغییر شیوه مشارکت مردم نیکوکار و خیر با استفاده از روشهای مدرن و الکترونیکی سامانه پیامکی هم پیش بینی شده تا به صورت غیر حضوری هم امکان اهداء کمک نقدی فراهم شود.

هیچ دانش آموزی بدون وسایل تحصیل روانه مدرسه نخواهد شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین اظهارداشت: بیش از ۳۵۰۰ دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد نیازمند مساعدت خیرین برای حضور آبرومند در مدرسه هستند و امسال با کمک مردم هیچ دانش آموزی بدون وسایل تحصیلی، لوازم التحریر و پوشاک نخواهد ماند و همه دانش آموزان با تامین نیازهایشان سال تحصیلی را آغاز خواهند کرد.