رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز جشن ملی عاطفه‌ها در استان و با اشاره به شعار امسال این جشن که «آینده‌ساز باشیم» انتخاب شده است، اظهار داشت: با لطف خداوند و همراهی مردم و خیرین، تاکنون یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل کمک‌های زائرین و ۶ میلیارد تومان نیز از سوی جامعه خیرین و سایر منابع برای تأمین لوازم‌التحریر دانش‌آموزان تحت حمایت ثبت سفارش شده است. این اقلام پیش از آغاز سال تحصیلی جدید در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه جشن ملی عاطفه‌ها تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد، افزود: هدف اصلی این جشن تنها تأمین لوازم‌التحریر نیست، بلکه تلاش داریم با همراهی مردم نیکوکار برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار در مناطق محروم استان، اقلام دیگری همچون کیف، کفش و سایر ملزومات تحصیلی نیز فراهم کنیم تا آنان بدون دغدغه وارد سال تحصیلی جدید شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه با قدردانی از مشارکت‌های مردمی و دعوت دوباره از خیرین برای حضور پررنگ در این طرح خداپسندانه، بیان کرد: هر میزان کمک، حتی به اندازه تهیه یک دفتر ساده، می‌تواند آینده تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند را دگرگون کرده و در مسیر موفقیت آنان مؤثر واقع شود.

طاهری خاطرنشان کرد: مردم خیر و نیکوکار استان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره کارت بانکی ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۳۹۶۲۷ و یا با شماره‌گیری کد دستوری ۸۸۷۷ ۰۸۳# پرداخت کنند. همچنین امکان مراجعه حضوری به دفاتر امداد و مراکز نیکوکاری سطح استان برای اهدای کمک‌ها فراهم است.

وی تأکید کرد: جشن ملی عاطفه‌ها فرصتی ارزشمند برای همدلی و همراهی مردم با دانش‌آموزان نیازمند است و امید می‌رود با حمایت همگانی، زمینه رشد علمی و شکوفایی استعدادهای فرزندان این مرز و بوم بیش از پیش فراهم شود.