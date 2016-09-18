فیلمبرداری «بدون تاریخ‏، بدون امضا» به نیمه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «بدون تاریخ‏، بدون امضا» دومین ساخته برادران جلیلوند از نیمه گذشت. بعد از امیر آقایی، هفته گذشته هدیه تهرانی و نوید محمدزاده هم مقابل دوربین وحید جلیلوند رفتند. بیش از پنجاه درصد فیلمبرداری «بدون تاریخ،‌ بدون امضا» در حالی انجام شده است که تنها لوکیشن اصلی فیلم یعنی پزشکی قانونی باقی مانده و بقیه لوکیش‌ها فیلمبرداری شده است.

«بدون تاریخ بدون امضا» دومین فیلم برادران جلیلوند، قرار است برای اولین بار در سی و پنجمین جشنواره جشنواره فیلم فجر رونمایی شود.

این فیلم با فیلمنامه‌ای از علی زرنگار و وحید جلیلوند در آخرین روزهای خرداد ماه پروانه ساخت گرفت و مراحل پیش ‌تولید آن آغاز شد.

وحید جلیلوند اولین کارگردانی خود را با فیلم «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» تجربه کرد که علی جلیلوند به همراه محمدحسین لطیفی تهیه‌کنندگی آن را بر عهده داشتند، این فیلم در سی‌وسومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و توانست سیمرغ بهترین کارگردانی و بهترین فیلم در بخش نگاه نو را از آن خود کند. همچنین مهم‌ترین حضور آن در جشنواره‌های جهانی به رقابت در بخش افق های جشنواره «ونیز» باز می‌گردد که در نهایت جایزه منتقدان را برای سازندگانش به همراه داشت.

در خلاصه داستان «بدون تاریخ‏، بدون امضا» آمده است: کاوه نریمان یکی از پزشکانِ پزشکی قانونی در محل کارش با جسدی مواجه می شود که او را پیش از این می‌شناخته است.

سایر عوامل عبارتند از: کارگردان: وحید جلیلوند، تهیه‌کننده:‌ علی جلیلوند، بازیگران: امیر آقایی، هدیه تهرانی، سعید داخ، علیرضا استادی و نوید محمدزاده، بامعرّفی: زکیّه بهبهانی، بازیگر خردسال: ماهان نصیری نیا، با حضور تعداد زیادی از هنرجویان تئاتر، نویسندگان: علی زرنگار، وحید جلیلوند، مدیر فیلمبرداری: پیمان شادمانفر، طراح گریم: عبدالله اسکندری، مدیر تولید: محمدصادق آذین، طراحی و ترکیب صدا: سیدعلیرضا علویان، مدیر صدابرداری: امین میرشکاری، طراح صحنه: محسن نصراللّهی، طراح لباس: دلیله صوفیانی، تدوین: وحید جلیلوند، سپهر وکیلی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: زینب نصراللّهی، منشی صحنه: ندا قائدی، عکاس: امیرحسین شجاعی، مدیر تدارکات: محمد حیدرقلی، دستیار یک فیلمبردار: آرش رمضانی، دستیار کارگردان: بهنام اعلمی، دستیار یک صحنه: مسعود مقوّمی، گروه کارگردانی: قدیر حمزه ای، علی عسکری، دستیار تدارکات: عماد طاهری، کارگردان فیلم پشت صحنه: حامد جوادزاده، تصویربردار پشت صحنه: علی نظری، تبلیغات مجازی: آریان امیرخان، پخش کننده بین الملل: کتایون شهابی، مشاور رسانه ای: مریم نراقی، سرمایه گذاران: حامد عنقا، علی جلیلوند.