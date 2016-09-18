دولت آمریکا پرداخت های الکترونیکی بانکی به ایران داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولتیکو، سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا از انتقال پول به حساب دولت ایران به طریق انتقال الکترونیکی خبر داد.

بنا براین گزارش سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام داشت در ۱۴ ماه گذشته، واشنگتن دو بار از طریق سیستم بانکی به حساب دولت ایران پول واریز کرده است.

این اظهارات سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا در تضاد با اظهارات «باراک اوباما» رئیس جمهور این کشور است.

«باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا پیشتر در پاسخ به سوالی در مورد پرداخت نقدی ۴۰۰ میلیون دلار به ایران در جریان در ارتباط با پرونده قضایی عدم تحویل تسلیحات سفارش‌داده شده پیش از انقلاب اسلامی، گفته بود که هیچ راه دیگری برای پرداخت به تهران وجود نداشته است.



بنا بر این گزارش پرداخت اول در جولای سال ۲۰۱۵ یعنی همان ماهی که دستیابی به توافق هسته‌ای اعلام شد و هنوز توافق اجرایی نشده بود، دولت اوباما حدود ۸۴۸ هزار دلار بابت تسویه حساب در مورد پرونده قضایی مربوط به فسیل‌ها و نقشه‌های معماری باستانی که اکنون در تهران نگهداری می‌شوند، به ایران پرداخت کرده است.

پرداخت دوم هم بعدا در ماه آوریل سال ۲۰۱۶ صورت گرفته است که ایالات متحده حدود ۹ میلیون دلار از طریق سیستم بانکی و بابت خرید ۳۲ تن آب سنگین از ایران، به تهران پرداخت کرده است.



