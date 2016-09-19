به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مسکن، مصطفی ازگلی با بیان اینکه ابزارهای مالی متنوع یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی به ویژه در شرایط کمبود منابع دولت‌ها خواهد بود، گفت: در ایران همواره یکی از مشکلات اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی، تامین منابع این پروژه‌ها است که حتی تخصیص کامل بودجه‌های سنواتی پاسخگوی تکمیل آن‌ها نیست؛ بنابراین تنوع ابزارهای مالی در کشور ما به رغم کمبود منابع دولتی احساس می‌شود.

وی ادامه داد: راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان با هدف تامین مالی پروژه‌های ساختمانی از بازار سرمایه، گشایش بازار اوراق رهنی تسهیلات مسکن و به کارگیری قرارداد مدیریت دارایی‌ها برای نخستین بار در کشور از جمله سیاست‌های بانک مسکن و گروه مالی این بانک در جهت تامین مالی این بخش است.

ازگلی، حفظ قدرت خرید سرمایه‌گذاران در برابر افزایش قیمت زمین و ساختمان را از مزایای صندوق‌های سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: مشارکت سرمایه گذاران خرد و کلان در ساخت پروژه، نقدشوندگی واحدهای سرمایه گذاری در معاملات ثانویه و وجود بازارگردان صندوق در فرابورس سایر ویژگی‌های صندوق‌های زمین و ساختمان است.

وی با بیان اینکه شفافیت بالا به دلیل نظارت‌های مختلف ارکان نظارتی صندوق اعم از نظارت بر پیشرفت فیزیکی پروژه و نظارت بر پیشرفت مالی از دیگر مزیت‌ صندوق‌های زمین و ساختمان است، ادامه داد: علاوه بر مزایای صندوق‌های زمین و ساختمان برای سرمایه گذاران، این صندوق‌ها می‌توانند نقدینگی سرگردان جامعه را جمع آوری و در جهت ساخت و ساز هدایت کنند. ضمن اینکه صندوق‌های زمین و ساختمان با تقویت طرف عرضه واحدهای ساختمانی، تقویت بازار سرمایه و کاهش اتکای مالی بخش مسکن بر منابع بانکی می‌توانند بر اقتصاد مسکن و خروج این بخش از رکود کمک کند. ‌

گشایش بازار اوراق رهنی مسکن

مدیر گروه مالی بانک مسکن با بیان اینکه از دیگر محصولات جدید بازارهای مالی مسکن، «اوراق رهنی» هستند، گفت: اوراق بهادار با پشتوانه دارایی مالی (ABS) و اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی (MBS) از جمله مهمترین محصولات تبدیل به اوارق بهادار هستند که در تیرماه امسال از طرح فروش اوراق بهادار تسهیلات رهنی با حضور وزرای اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک مسکن و رئیس سازمان بورس اوراق بهادار رونمایی شد.

به گفته ازگلی، اوراق رهنی نوعی از اوراق دارایی مالی است که با پشتوانه وام‌های رهنی بانکها و مومسسات مالی و اعتباری منتشر می شود و باسررسید دوساله و نرخ سود ۱۸,۵ درصد به فروش می رسد.

مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن تصریح کرد: بلند مدت بودن تسهیلات رهنی به دلیل ماهیت تامین مالی مسکن از یک طرف و کوتاه بودن سررسید غالب سپرده‌های نظام بانکی از طرف دیگر، ریسک عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها را برای بانک‌های کشور به همراه دارد.

انعقاد قرارداد مدیریت دارایی برای شهر جدید پردیس

ازگلی در بخش دیگری از اظهاراتش به قرارداد اخیر بانک مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی به روش «مدیریت دارایی‌ها» اشاره کرد و گفت: این نوع روش مالی برای نخستین بار در ایران اجرایی می‌شود و با توجه به کمبود منابع دولتی، می‌تواند در آینده به عنوان یک ابزار مالی جهت اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه قرارداد مدیریت دارایی‌ها برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی شهر جدید پردیس اوایل شهریورماه منعقد شد، افزود: مدیریت دارایی ها راهکاری نوین است که به اعتبار ارزش افزوده آتی دارایی‌ها که همان اراضی تجاری هستند مبادرت به تامین مالی می‌کند.

ازگلی، مهمترین ویژگی مکانیزم مدیریت دارایی را درون‌زا بودن و اتکای آن به منابع و سرمایه‌های مردمی عنوان کرد و گفت: به همین دلیل رونمایی از این مکانیزم تامین مالی در ایران برای نخستین بار در سال اقتصاد مقاومتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.